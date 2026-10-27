آيزنكوت لداعميه من غلاف غزة: سنفكك حماس بعد الفوز في الانتخابات

أكد رئيس حزب "يشار" جادي آيزنكوت تفكيك قوة وسلطة حماس في قطاع غزة، بعد زيارة لمنطقة نير عوز في غلاف قطاع غزة.

وقال آيزنكوت: "ألتزم بتفكيك القوة العسكرية والسلطوية لحماس أو تدميرها، هذا تعهد سأفي به، وأنا مقتنع بأننا سننهي هذه الليلة بالتغيير وبروح جديدة لدولة إسرائيل".

وأضاف: "ستشكل تصحيحًا للسنوات الثلاث التي مررنا بها منذ ذلك يوم هجوم السابع من أكتوبر".

ويهدد إخفاق إحباط هجوم السابع من أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل، واندلعت على إثره الحرب في غزة، من بين جملة من القضايا، فرص فوز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات الكنيست التي بدأت اليوم الثلاثاء.

وكان آيزنكوت وقادة المعارضة قد تعهدوا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الهجوم، وهي الخطوة التي عرقلها نتنياهو خلال فترة حكمه.