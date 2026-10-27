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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الإفتاء: المسؤولية مشتركة بين الزوجين.. والرجل والمرأة راعيان داخل الأسرة

دار الإفتاء تحسم الجدل: المسؤولية الأسرية مشتركة بين الزوجين.. والرجل والمرأة راعيان داخل الأسرة
دار الإفتاء تحسم الجدل: المسؤولية الأسرية مشتركة بين الزوجين.. والرجل والمرأة راعيان داخل الأسرة
إيمان طلعت

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الإسلام جعل المسؤولية الأسرية مشتركة بين الزوجين، فكما أن الرجل مسؤول عن أهل بيته وعن رعايتهم والحفاظ عليهم فالمرأة كذلك، وهذا ما أرسى الإسلام قواعده.

واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]، وقال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «... وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهِيَ مَسْؤولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» متفق عليه.

متى يصبح تقصير الوالدين إهمالًا في تربية الأبناء ؟

أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول مفهوم الإهمال في رعاية الأبناء، والفارق بين التقصير الناتج عن ضغوط الحياة وبين الإخلال الحقيقي بالمسؤولية.

ما هو مفهوم الإهمال في رعاية الأبناء؟
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن الأصل في الأمر أن الأبناء أمانة في أعناق الوالدين، وهي مسؤولية كلفهما الله بها، فيجب عليهما الحرص على أداء هذه الأمانة على الوجه الأكمل.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أنه إذا وجد الأب أو الأم في نفسيهما قصورًا نتيجة ظروف عارضة كالسفر أو ضغط العمل، فيمكنهما الاستعانة بمن يساعدهما على رعاية الأبناء، سواء من الأقارب أو المتخصصين، كما يمكن تعلم أساليب التربية السليمة من أهل الخبرة.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن الأخذ بالأسباب أمر واجب، خاصة إذا قرر الإنسان الإنجاب، فلا يجوز أن يأتي بالأبناء إلى المجتمع ثم يتركهم دون توجيه أو تربية.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أن الإهمال الحقيقي يتحقق عندما يكون هناك تقصير ناتج عن عدم إدراك طبيعة المسؤولية أو تجاهلها، وهو ما يُعد إخلالًا بالأمانة، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته»، وكذلك قوله: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يعول».

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن أثر الإهمال لا يقتصر على الأسرة فقط، بل يمتد إلى المجتمع بأكمله، لأن الأبناء إذا لم يُربَّوا على القيم والأخلاق قد يتحولون إلى عنصر إفساد خارج نطاق الأسرة، في حين أن الإنسان مأمور بالإصلاح وعمارة الأرض.

وفيما يتعلق بحالات يرى فيها الوالدان أنهما قاما بكل ما عليهما من توفير تعليم جيد ورعاية مادية ومعنوية، لكن سلوك الأبناء لا يكون منضبطًا، وأوضحت أن التكليف الشرعي قائم على السعي وليس على النتائج، فالمطلوب من الوالدين هو التربية والتوجيه والأخذ بالأسباب، أما النتائج فهي بيد الله تعالى، ويُحاسب الإنسان على جهده لا على ما تؤول إليه الأمور.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أن بعض الحالات قد تكون استثناءً داخل الأسرة الواحدة، حيث يخرج أحد الأبناء عن الإطار العام رغم صلاح باقي الأبناء، وهو ما يؤكد أن لكل حالة خصوصيتها، وأن المهم هو أن يعي كل أب وأم حدود مسؤوليتهما، ويقوما بما عليهما من واجب في التربية والرعاية.

المسؤولية الأسرية مشتركة بين الزوجين الرجل والمرأة راعيان داخل الأسرة الأسرة الافتاء

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