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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى ينتهي وقت صلاة الضحى؟.. دار الإفتاء توضح موعدها وعدد ركعاتها وفضلها

صلاة الضحى
صلاة الضحى
عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية تفاصيل وقت صلاة الضحى، مبينة موعد بدايتها ونهايتها، وعدد الركعات التي يجوز للمسلم أداؤها، إلى جانب ما ورد في السنة النبوية من أحاديث تؤكد فضل هذه الصلاة وثوابها.

وقالت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، إن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح إلى رمحين في عين الناظر، وهو ما يُقدَّر بنحو 25 دقيقة تقريبًا بعد شروق الشمس.

وأضافت أن وقت صلاة الضحى ينتهي قبل زوال الشمس، أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو أربع دقائق تقريبًا، مع مراعاة اختلاف التوقيت وفقًا لإحداثيات كل مكان.

عدد ركعات صلاة الضحى

وأوضحت دار الإفتاء أن المسلم يمكنه أداء صلاة الضحى ركعتين أو أربع ركعات أو ستًّا أو ثماني ركعات، كما يجوز أداؤها ركعتين ركعتين، بحيث يكون لكل ركعتين تشهد وسلام.

وأشارت إلى جواز صلاة أربع ركعات أو ثماني ركعات بتشهد واحد وسلام، وفقًا لما أوضحته في بيان أحكام صلاة الضحى.

فضل صلاة الضحى وثوابها

وأكدت دار الإفتاء أن صلاة الضحى من العبادات التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجعلها سببًا لأداء شكر يومي لله تعالى على نعمه، إذ تجزئ عن الصدقات المطلوبة عن مفاصل جسم الإنسان.

واستشهدت بما رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قال: «يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى»، رواه الإمام مسلم في صحيحه.

ونقلت الإفتاء عن الإمام النووي، في شرحه لصحيح مسلم، أن الحديث يدل على عظيم فضل صلاة الضحى ومكانتها، كما يبين أن أداء ركعتين منها يحقق هذا الفضل.

وأشارت إلى حديث رواه أبو داود في سننه، عن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَعَدَ فِي مُصَلَّاهُ حِينَ يَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى يُسَبِّحَ رَكْعَتَيِ الضُّحَى، لَا يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، غُفِرَ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ».

ومن الأحاديث الواردة في فضل صلاة الضحى، ما رواه الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللهُ لَهُ قَصْرًا مِنْ ذَهَبٍ فِي الْجَنَّةِ».

وأوردت دار الإفتاء حديثًا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يتضمن بيان فضل صلاة الضحى بحسب عدد ركعاتها، من ركعتين إلى اثنتي عشرة ركعة، وما ورد فيه من ثواب وأجر، وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى والبزار في مسنده.

صلاة الضحى من وصايا النبي

ولفتت دار الإفتاء إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أصحابه بالمحافظة على صلاة الضحى، مستشهدة بما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدَعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وِتْرٍ»، رواه الإمام البخاري في صحيحه.

واستشهدت بما رواه الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بثلاث خصال، من بينها صلاة الضحى، إلى جانب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأداء صلاة الوتر قبل النوم.

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