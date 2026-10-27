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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يتيح استشارات مجانية لمواجهة الإلحاد والرد على الشبهات.. تعرف على طرق التواصل

الأزهر يتيح استشارات مجانية لمواجهة الإلحاد
الأزهر يتيح استشارات مجانية لمواجهة الإلحاد
عبد الرحمن محمد

يواصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية تقديم خدمات وحدة «بيان» المعنية بمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني، من خلال توفير استشارات متخصصة في قضايا الإيمان والعقيدة، والإجابة عن التساؤلات الدينية ومناقشة الشبهات الفكرية وفق منهج علمي يجمع بين التأصيل الشرعي والحوار والإقناع.

وتستهدف الوحدة مساعدة الراغبين في فهم القضايا الإيمانية والعقدية، وتوضيح ما يلتبس عليهم من مفاهيم دينية، من خلال مناقشة تساؤلاتهم والرد على الشبهات التي تواجههم، بأسلوب علمي هادئ يراعي طبيعة كل تساؤل ويسهم في تصحيح الأفكار والمفاهيم المغلوطة.

وتقدم وحدة «بيان» استشارات متخصصة في قضايا الإيمان والشبهات الدينية، من خلال خبراء من أعضاء المركز، مع إتاحة الفرصة للمستفيدين لطرح تساؤلاتهم ومناقشتها بصورة مباشرة، في أجواء تتسم بالهدوء والموضوعية، بما يساعدهم على الوصول إلى إجابات واضحة تستند إلى المعرفة الشرعية والمنهج العلمي.

مقابلات مباشرة واستشارات هاتفية دون مقابل

ويوفر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أكثر من وسيلة للاستفادة من خدمات الوحدة، سواء من خلال المقابلات المباشرة بمقر المركز في مشيخة الأزهر الشريف، أو عبر الاستشارات الهاتفية، بما يتيح للراغبين اختيار وسيلة التواصل المناسبة لهم.

وأكد المركز أن جميع خدمات وحدة «بيان» تُقدم مجانًا، مع الالتزام الكامل بسرية المعلومات والبيانات الشخصية للمستفيدين، حفاظًا على خصوصيتهم وإتاحة الفرصة أمامهم لمناقشة ما يشغلهم من قضايا فكرية ودينية دون حرج.

أرقام التواصل مع وحدة «بيان»

وحدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عدة وسائل للتواصل مع وحدة «بيان»، إذ يمكن الاتصال بالخط الساخن داخل مصر على الرقم 19906، أو من خارج مصر على الرقم 0020225973500، كما يمكن إرسال الرسائل الخاصة عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع فيسبوك من خلال الرابط التالي: https://www.facebook.com/fatwacenter

ويمكن للراغبين في الحصول على الاستشارات التوجه إلى المقر الرئيسي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، بطريق صلاح سالم، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وتندرج هذه الخدمات ضمن جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لتعزيز الوعي الديني، والتصدي للإلحاد والفكر اللاديني، والعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتقديم إجابات علمية منضبطة عن التساؤلات المرتبطة بالإيمان والعقيدة، بما يدعم الحوار الواعي القائم على الفهم الصحيح والمعرفة الشرعية.

مركز الأزهر العالمي للفتوى وحدة بيان مواجهة الإلحاد الفكر اللاديني الشبهات الدينية قضايا الإيمان والعقيدة استشارات الأزهر المجانية

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