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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«أزهر بودكاست» يناقش التأثير النفسي للجماعات المتطرفة وسبل حماية الشباب من الاستقطاب

أزهر بودكاست
أزهر بودكاست
عبد الرحمن محمد

يطرح «أزهر بودكاست»، عبر المنصات الرسمية للأزهر الشريف، حلقة جديدة بعنوان «التأثير النفسي للجماعات المتطرفة.. كيف نواجهه؟»، يستضيف فيها  الدكتور محمد عبد الحليم، أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر وعضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، رحمه الله، في حوار سُجّل قبل رحيله، وأداره الإعلامي محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف.

وتتناول الحلقة الأساليب التي تستخدمها التنظيمات المتطرفة في التأثير على الأفراد واستقطاب الشباب، ومن بينها غسل الدماغ، والتحكم في المعلومات، واستغلال الاحتياجات النفسية، مع توضيح الفروق بين التطرف الفكري والإرهاب، والعوامل التي قد تجعل بعض الأفراد أكثر عرضة لمحاولات الاستقطاب.

وتسلط الحلقة الضوء على علاقة الاغتراب الثقافي بالتطرف، وأهمية تعزيز الانتماء لدى الأبناء، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والمؤسسات المجتمعية في التربية وبناء الوعي، خاصة خلال السنوات الأولى من عمر الطفل، وأهمية الحوار الأسري والمتابعة الواعية لما يتعرض له الأبناء عبر المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية.

كما تناقش الحلقة مسؤولية الإعلام والدراما في التعامل مع مشاهد العنف، ومخاطر ما يُعرف بـ«عدوى العنف»، والحاجة إلى إعلام واعٍ ومسؤول يعزز التفكير الناقد، ويسهم في الوقاية من الفكر المتطرف، بالتعاون مع المتخصصين والمؤسسات الدينية والتعليمية.

وتقدم الحلقة كذلك مجموعة من المهارات التي تساعد على مواجهة محاولات التأثير الفكري، أبرزها الوعي الذاتي، والتفكير الناقد، والقدرة على إدارة الانفعالات، فضلًا عن قواعد عملية للأسرة تقوم على الاحتضان والمتابعة والحوار.

وتأتي الحلقة في إطار اهتمام «أزهر بودكاست» بطرح القضايا الفكرية والمجتمعية من خلال حوارات علمية مع علماء الأزهر والمتخصصين، بما يسهم في نشر الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة.

أزهر بودكاست مكافحة التطرف حماية الشباب مرصد الأزهر

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«أزهر بودكاست» يناقش التأثير النفسي للجماعات المتطرفة وسبل حماية الشباب من الاستقطاب

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