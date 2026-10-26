تأجيل جولة محمد صلاح السياحية في تركيا بعد الجدل حول زيارته الأخيرة

تأجلت الجولة السياحية التي كان من المقرر أن يقوم بها النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، في منطقة دوزكوي التركية، بعد الجدل الذي أعقب زيارته الأخيرة إلى مرتفعات كورت ديره، وفقًا لما ذكرته تقارير صحفية تركية.

وحسب شبكة «61saat» التركية، كانت الأنظار تتجه إلى زيارة صلاح المرتقبة لدوزكوي، التي تضم عددًا من الوجهات الطبيعية والسياحية البارزة، من بينها مغارة تشال ومنطقة شاهينكايا، بعدما حظيت جولته السابقة باهتمام واسع من الجمهور ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الجهات المعنية قد استعدت لاستقبال نجم طرابزون سبور، ولم يتبقَّ سوى تحديد موعد الزيارة، قبل أن تقرر تأجيلها في الوقت الحالي.

الجدل حول زيارة محمد صلاح الأخيرة

جاء التأجيل في أعقاب ردود الفعل التي صاحبت زيارة محمد صلاح إلى مرتفعات كورت ديره، إذ أثارت بعض التصرفات والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقاشًا بشأن تأثير الزيارات الجماهيرية على المظهر الطبيعي للمناطق السياحية.

وأعاد هذا الجدل تسليط الضوء على ضرورة تنظيم الجولات التي تحظى باهتمام واسع، بما يضمن الحفاظ على الطبيعة المحلية، ويمنع تحول الزيارات إلى مصدر إزعاج للسكان أو الزوار.

هل يزور محمد صلاح دوزكوي في وقت لاحق؟

ورغم تأجيل الجولة، فإن التقارير التركية لم تشر إلى إلغائها نهائيًا، إذ لا تزال إمكانية تنظيمها خلال الفترة المقبلة قائمة، وتشمل الخطة زيارة مغارة تشال ومنطقة شاهينكايا، وهما من أبرز المعالم التي تتميز بها دوزكوي.

يأتي ذلك وسط توجه نحو تنظيم الزيارة بصورة تراعي طبيعة المنطقة وتحافظ على مقوماتها السياحية، خاصة مع الاهتمام الذي تحظى به تحركات النجم المصري منذ انضمامه إلى طرابزون سبور.

دعوات لمنع استغلال اسم محمد صلاح تجاريًا

في سياق متصل، ظهرت دعوات إلى تجنب استغلال اسم محمد صلاح في الإعلانات والأنشطة التجارية دون وجه حق، إلى جانب التحذير من وضع لافتات دعائية في المناطق السياحية التي يزورها دون مبرر.

وبرزت مطالبات بضرورة احترام خصوصية اللاعب وحياته اليومية خلال وجوده في طرابزون، ومنحه المساحة الكافية لممارسة أنشطته الشخصية بعيدًا عن الضغوط أو الممارسات التي قد تحد من حريته.

وتحظى طرابزون والمناطق المحيطة بها بطبيعة خلابة ومعالم سياحية متنوعة، فيما قد يسهم الاهتمام بزيارات محمد صلاح في زيادة التعريف بهذه الوجهات، بشرط الحفاظ على خصوصيته وصون البيئة الطبيعية للمنطقة.