فرص تدريبية في مجال اللحام وتشكيل المعادن.. ورابط للتقديم

يتيح مشروع «إيجيل (EAGLE)» فرصًا تدريبية للعاملين والخريجين في مجال اللحام وتشكيل المعادن، وذلك تحت رعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وبالتعاون مع وزارات النقل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، وبالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة في مصر والنمسا.

يجمع البرنامج بين التدريب الفني المتخصص ودروس اللغة الألمانية أو الإنجليزية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، لتعزيز المهارات وتهيئة المشاركين لفرص عمل مناسبة من خلال أحد المسارين المنفصلين: المسار الأول في مصر، لدى جهات عمل محلية أو دولية، أو المسار الثاني في النمسا، وذلك فقًا لمتطلبات وشروط الهجرة والعمل المعمول بها.

شروط التقديم:

* ألا يقل العمر عن 20 عامًا.

* التخرج من مدرسة فنية متخصصة في اللحام وتشكيل المعادن، مع تفضيل خريجي مدارس التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية ومدارس الكفاية الإنتاجية.

* امتلاك خبرة مهنية مثبتة في مجال اللحام.

* بالنسبة للذكور، استيفاء متطلبات الموقف التجنيدي بما يسمح بالالتزام بالتدريب.

* الالتزام بمواعيد التدريب واستيفاء شروط استمارة التسجيل.

📍 أماكن التدريب: مراكز مجهزة في محيط القاهرة الكبرى والإسكندرية، مع إمكانية التوسع إلى مناطق أخرى.

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