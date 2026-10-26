قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إقبال على الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنادي سيراميكا كليوباترا| صور
وزارة الخارجية تتابع موقف مركب صيد مصري بالبحر الأحمر وتكثف جهودها لعودة طاقمه إلى أرض الوطن
السيول تقطع طريق مرسى علم – الشلاتين بالبحر الأحمر.. وتحذيرات من عبور مجرى المياه
خلال لقائه بجوتيريش.. الرئيس السيسي يشدد على ضرورة إصلاح منظومة مجلس الأمن
اتساع رقعة التسرب النفطي قبالة سواحل الإمارات.. وإغلاق مزيد من الشواطئ
48 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقق إيجار تمليكي
لأول مرة .. الدولار يتخطى حاجز 56 جنيهًا في البنوك
الرئيس السيسي: مصر تدعم الدور المركزي للأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين
رئيس مجلس الشيوخ: الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ.. ومصر تقف مع أشقائها درعا يصون لا سيفا يعتدي
لا إفلات من العقاب..ملك الأردن: لاحقنا الإرهابيين حتى جحورهم ولن نقبل أبدَا من يفرقنا
وزير الدفاع الكوري الجنوبي: مشاورات مكثفة مع واشنطن لتحديد موعد نقل القيادة العملياتية في زمن الحرب
ارتفاع عدد مشتركي إنترنت النطاق العريض الثابت 9.5% في ديسمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سهير المرشدي لصدي البلد: حنان مطاوع الأصلح لتقديم سيرتي الذاتية

سهير المرشدي
سهير المرشدي
أحمد البهى

أكدت الفنانة القديرة سهير المرشدي أن إبنتها الفنانة حنان مطاوع، هي الأصلح لتقديم سيرتها الذاتية. 

وقالت سهير المرشدي في تصريحات خاصة لصدي البلد: حنان مطاوع هي الأنسب لتقديم سيرتي الذاتية ، لأنها تعلم كل تفاصيل حياتي والحقائق كاملة. 

وأضافت الفنانة سهير المرشدي: زي ما أنا ربتها هي ربتني، فأحياناً الإنسان يتعلم من أبناءه، ولكن أتمني ان تقدم سيرتي الذاتية في حياتي، لأنها شىء خاص جدًا. 

ومن المقرر ان تحمل الدورة الحادية عشر من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام، أسم الفنان الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، حيث من المقرر إقامتها في الفترة من 1 نوفمبر الي 5 نوفمبر المقبل.  

الفنانة القديرة سهير المرشدي سهير المرشدي حنان مطاوع الفنانة حنان مطاوع الفنانة سهير المرشدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة الإنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. الحكومة تقرر مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجاناً

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرّمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

محافظ الإسكندرية ورئيس الأكاديمية البحرية يكرمان نجل الشهيد أحمد المنسي في حفل تخرجه

وائل جمعه

باسم مرسي يهاجم وائل جمعة: ركز في شغلك.. وأحذرك من الفشل مع الأهلي

الزمالك

إدارة الزمالك تحيل ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب إلى النيابة

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الأتوبيس المحترق

تفحم بالكامل.. العناية الإلهية تنقذ 40 راكبا بحريق أتوبيس قنا| صور

أحمد فتوح

جاي هنا ليه؟.. أحمد فتوح يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل أزمته مع جماهير الزمالك

ترشيحاتنا

رئيس جامعة قناة السويس

ثلاثة برامج توعوية لتعزيز الوعي البيئي والصحي بجامعة قناة السويس

ديوان عام محافظة بني سويف

بني سويف.. حملات نظافة ورفع إشغالات وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

زراعة بني سويف

زراعة بني سويف تكثف جهودها الميدانية والرقابية والإرشادية خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر

بالصور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام.. صور

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام
القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الدولية كبار المخططين الوطنيين لعمليات الأمم المتحدة للسلام

فيديو

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: كيف تستلهم مصر مسارها.. حين يلتقي الدستور بالسيادة والعدالة الاجتماعية في الفكر التركي

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: المعادن النادرة لا تدرك صحة البيئة المناخية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

المزيد