سهير المرشدي لصدي البلد: حنان مطاوع الأصلح لتقديم سيرتي الذاتية

أكدت الفنانة القديرة سهير المرشدي أن إبنتها الفنانة حنان مطاوع، هي الأصلح لتقديم سيرتها الذاتية.

وقالت سهير المرشدي في تصريحات خاصة لصدي البلد: حنان مطاوع هي الأنسب لتقديم سيرتي الذاتية ، لأنها تعلم كل تفاصيل حياتي والحقائق كاملة.

وأضافت الفنانة سهير المرشدي: زي ما أنا ربتها هي ربتني، فأحياناً الإنسان يتعلم من أبناءه، ولكن أتمني ان تقدم سيرتي الذاتية في حياتي، لأنها شىء خاص جدًا.

ومن المقرر ان تحمل الدورة الحادية عشر من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي هذا العام، أسم الفنان الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، حيث من المقرر إقامتها في الفترة من 1 نوفمبر الي 5 نوفمبر المقبل.