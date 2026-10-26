حنان مطاوع لـ صدى البلد: لم أحسم موقفي من المشاركة في دراما رمضان 2027

كشفت الفنانة حنان مطاوع، أنها لم تحسم موقفها حتى الآن من المشاركة في الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2027، مشيرة إلى أن ملامح الموسم لم تتضح بعد.

وقالت حنان مطاوع، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد»: «الموسم الرمضاني حتى الآن غير واضح، فلدي سيناريو جيد للغاية، ولكن لا أعلم إذا ما كان سيتم تنفيذه أم لا».

وكان آخر أعمال حنان مطاوع في السينما، هو فيلم عيد ميلاد سعيد، والمقرر عرضه في السينمات خلال الفترة القادمة.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان، ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحه، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يوماً متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.



