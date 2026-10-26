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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"اللجنة المصرية بغزة" تناشد المجتمع الدولي بتكثيف المساعدات الإنسانية

غزة
غزة
أ ش أ

ناشد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة محمد منصور، المجتمع الدولي الاقتداء بالجهود المصرية وتكثيف التحركات الإنسانية، من خلال زيادة قوافل الإغاثة الموجهة إلى القطاع، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للفلسطينيين، مؤكدًا أن حجم المعاناة الإنسانية يستدعي استجابة دولية أوسع وأكثر استدامة.

وشدد منصور -في تصريح خاص لقناة (إكسترا نيوز)، اليوم /الاثنين/- على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، خاصة الدقيق والسلال الغذائية والمستلزمات الطبية، في ظل تفاقم أزمة الغذاء ونقص الاحتياجات الأساسية واستمرار الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون.

وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة المصرية أن المخابز في القطاع عادت إلى العمل منذ صباح اليوم، بعد توقفها لمدة ثلاثة أيام بسبب أزمة الدقيق ونقص الإمدادات، موضحًا أن الجهود المصرية أسهمت في توفير الدقيق وإعادة تشغيل المخابز، رغم استمرار الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وقال منصور إن نقص الغذاء والمجاعة ألقيا بظلالهما القاسية على الأطفال والكبار في قطاع غزة، وفاقما معاناة السكان المعيشية، مؤكدًا أن مصر تواصل تحركاتها لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، انطلاقًا من موقفها الثابت بأن غزة ليست وحدها، وهو ما تجسد في دخول قوافل المساعدات المحملة بالدقيق والمواد الغذائية والإمدادات الضرورية.

وأضاف "أن عودة المخابز إلى العمل تمثل خطوة مهمة للتخفيف من أزمة الخبز، إلا أن الكميات التي وصلت إلى القطاع لا تزال دون مستوى الاحتياجات الفعلية للسكان، في ظل الظروف الإنسانية الاستثنائية التي يعيشها الفلسطينيون".

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللجنة المصرية دعمت أكثر من 17 مخبزًا موزعة على شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، بما يتيح للمدنيين الحصول على الخبز بالقرب من أماكن تواجدهم، لافتًا إلى أن الجهود المصرية تشمل توزيع نحو مليون رغيف خبز يوميًا على العائلات في القطاع.

وجدد منصور التأكيد على أهمية استمرار الدعم الإنساني المصري وتوسيع نطاق الاستجابة الدولية، لضمان توفير مقومات الحياة الأساسية لسكان غزة، مشددًا على ضرورة عدم ترك الفلسطينيين وحدهم في مواجهة الأزمة الإنسانية الراهنة.

وفي السياق ذاته، نقل منصور رسالة تقدير من أهالي قطاع غزة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة المصرية والشعب المصري، تعبيرًا عن امتنانهم للمساندة المصرية المتواصلة، مؤكدًا أن مصر تمثل سندًا مهمًا للفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

يذكر أن الهلال الأحمر المصري يدخل إلى قطاع غزة مساعدات إنسانية متنوعة كان آخرها، اليوم، القافلة رقم 303 ضمن مبادرة "زاد العزة.. من مصر إلى غزة"، والتي شملت أكثر من 3690 طنًا من المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، من بينها أكثر من 1574 طنًا من الدقيق والسلال الغذائية، في إطار الجهود المصرية الرامية إلى تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في القطاع.


 

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