الزمالك يحسم موقفه من رحيل معتمد جمال قبل مواجهة المقاولون العرب | خاص

كشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بشأن إمكانية إقالة معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عقب مواجهة المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وأكد المصدر أن مجلس إدارة الزمالك لم يناقش مسألة رحيل معتمد جمال بعد المباراة المقبلة، نافيًا وجود أي قرار بشأن إقالته بسبب تراجع مستوى الفريق، ومشددًا على استمرار المدرب في منصبه خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن إدارة النادي اتفقت مع المدير الفني مسبقًا على تدعيم الجهاز الفني بمدرب عام أجنبي، على أن تشهد الأيام المقبلة استكمال إجراءات انضمامه إلى الجهاز المعاون.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب

وفي سياق الاستعدادات للمباراة، يستأنف الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، من أجل تجهيز اللاعبين للمواجهة المرتقبة أمام المقاولون العرب.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في تمام الساعة الثامنة مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الزمالك إلى تقديم أداء أفضل وتحقيق نتيجة إيجابية.