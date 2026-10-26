قبل القرعة.. الكشف عن تصنيفات مجموعات الكونفدرالية وموقف الأهلي والزمالك

كشف الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي عن تصنيفات الأندية قبل إجراء قرعة دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2026-2027، موضحًا الأندية الموجودة في كل تصنيف، إلى جانب آخر المستجدات المتعلقة بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني.

ونشر عبد اللطيف فوزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تصنيفات الأندية المشاركة في دور المجموعات، والتي تضم عددًا من الفرق العربية والإفريقية، في مقدمتها الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري والجيش الملكي المغربي.

وجاءت التصنيفات، وفقًا لما نشره الناقد الرياضي، على النحو التالي:

التصنيف الأول:

- الأهلي المصري.

- اتحاد العاصمة الجزائري.

- الجيش الملكي المغربي.

- الفائز من مواجهة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني.

التصنيف الثاني:

- الرجاء المغربي.

- مانييما يونيون الكونغولي.

- عزام التنزاني.

- الصفاقسي التونسي.

التصنيف الثالث:

- سينجيدا التنزاني.

- أهلي طرابلس الليبي.

- بلاك بولز الموزمبيقي.

- ريال باماكو المالي.

التصنيف الرابع:

- كارا التوجولي.

- السهام الحمراء الزامبي.

- بريمو دي أجوستو الأنجولي.

- ديربان سيتي الجنوب إفريقي.

تأجيل حسم المتأهل من مواجهة شباب بلوزداد والجمارك

وفي سياق متصل، أوضح عبد اللطيف فوزي أن مباراة شباب بلوزداد الجزائري والجمارك الموريتاني تم تعليقها بسبب شكوى تقدم بها أحد الأندية الغينية إلى المحكمة الرياضية، في انتظار صدور القرار النهائي بشأنها.

وأشار إلى أن قرعة دور المجموعات ستُجرى قبل إقامة المباراة، التي أشار إلى تحديد يوم الأول من نوفمبر موعدًا لها، على أن يتحدد الفريق المتأهل وفقًا لنتيجة المواجهة والقرارات المتعلقة بالقضية.

ومن المنتظر أن تحدد القرعة مسار الأندية في دور المجموعات، في ظل وجود منافسة مرتقبة بين الفرق المشاركة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.