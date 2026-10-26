الذهب لا يصدأ.. علي معلول يواصل كتابة التاريخ مع الصفاقسي التونسي

واصل التونسي علي معلول، نجم الأهلي السابق، تألقه مع فريق الصفاقسي التونسي، بعدما لعب دورًا حاسمًا في تأهل فريقه إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا أن قيمته الفنية لا تتأثر بمرور السنوات.

وسلط الإعلامي محمد فارس الضوء على تألق معلول، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيدًا بقدراته وتأثيره الكبير في مشوار الصفاقسي بالبطولة الأفريقية.

ونجح معلول في صناعة هدفي فوز الصفاقسي على شوتينغ ستارز بنتيجة 2-0، في إياب الدور التمهيدي الأول، بعدما خسر الفريق التونسي مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليقود فريقه إلى مواصلة مشواره في البطولة.

ولم يتوقف تأثير قائد الصفاقسي عند هذا الحد، إذ عاد ليصنع هدف التأهل أمام أكاديمية أمادو ديالو، في مواجهة الدور التمهيدي الثاني، التي انتهت بفوز الفريق التونسي بنتيجة 1-0، ليؤكد حضوره الحاسم في المراحل الإقصائية.

وساهم علي معلول في صناعة الأهداف الثلاثة الحاسمة التي قادت الصفاقسي إلى دور المجموعات، بعدما لعب دور البطولة في مواجهات فريقه الأفريقية، بفضل خبراته الكبيرة وقدراته المميزة في صناعة الفرص.

وأشاد محمد فارس بما يقدمه معلول، مؤكدًا أن الأساطير تظل محتفظة بقيمتها مهما تغيرت السنوات والظروف، مستشهدًا بما يقدمه اللاعب التونسي الذي يواصل كتابة فصول جديدة في مسيرته الاستثنائية.

واختتم الإعلامي حديثه بالإشادة بمسيرة معلول، في رسالة تعكس تقديره لما يقدمه اللاعب، مؤكدًا أن «الذهب أبدًا لا يصدأ»، في إشارة إلى استمرار تألق النجم التونسي وقدرته على صناعة الفارق مع فريقه.