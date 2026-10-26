إعلامي: أسطورة علي معلول لا تنتهي

أشاد محمد فارس، الإعلامي بقناة الأهلي، بالتألق اللافت للتونسي علي معلول، لاعب الأهلي السابق ونجم الصفاقسي التونسي، مؤكدًا أن أسطورته لا تنتهي، بعدما ساهم في قيادة فريقه للتأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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وكتب فارس عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي: «حتى وإن نام الأسد، يظل ظله يثير الخوف في قلوب الحملان! أسطورة علي معلول لا تنتهي!»، مشيرًا إلى أن اللاعب صنع هدفي فوز الصفاقسي على شوتينج ستارز بنتيجة 2-0 في إياب الدور التمهيدي الأول، بعدما خسر الفريق لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وأضاف فارس، أن معلول واصل تألقه في الدور التمهيدي الثاني، بعدما صنع هدف الصعود أمام أكاديمية أمادو ديالو في المباراة التي انتهت بفوز الصفاقسي بهدف دون مقابل، ليصل إلى 3 مساهمات حاسمة في مشوار التأهل، مختتمًا إشادته باللاعب: «السنين بتمر، والحدوتة ممكن مكانها وزمانها يتغير، لكن قيمة الأساطير مبتتغيرش.. والذهب أبدًا لا يصدأ!».