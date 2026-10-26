مورينيو يكشف سر اختراق دفاع برشلونة: الحل في تحركات لاعبي خط الوسط

كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، الملقب بـ«السبيشل وان»، عن الطريقة التي يمكن من خلالها اختراق دفاع برشلونة، مؤكدًا أن الاعتماد على تحركات لاعبي خط الوسط في المساحات يمثل الحل الأمثل للتغلب على التنظيم الدفاعي للفريق الكتالوني.

مورينيو

وقال مورينيو إنه طلب من إدواردو كامافينجا التقدم واستغلال المساحات الهجومية، مع بقاء أوريلين تشواميني في الخلف لحماية الدفاع، موضحًا أن الاعتماد على المهاجمين وحدهم لا يكفي، لأن دفاع برشلونة يجيد التعامل مع تحركاتهم، سواء بوقوعهم في مصيدة التسلل أو بقطع التمريرات عن طريق الحارس خوان جارسيا.

وأشار المدرب البرتغالي إلى أن الحل يكمن في توظيف لاعبي الوسط، مثل كامافينجا وجود بيلينجهام، لاختراق الخط الدفاعي لبرشلونة، وهي الطريقة التي نجحت في استغلال المساحات ومباغتة الدفاع الكتالوني.