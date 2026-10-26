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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب ستاد أبيدجان الإيفواري: أدرس أكثر من عرض في مصر.. والدوري المصري هو الأقوى أفريقيًا وعربيًا

مدرب ستاد أبيدجان السابق ألكسندر لافيتي
مدرب ستاد أبيدجان السابق ألكسندر لافيتي
عبدالله هشام

كشف الفرنسي ألكسندر لافيتي، المدير الفني السابق لفريق ستاد أبيدجان الإيفواري، عن تلقيه اتصالات من أندية مصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا انفتاحه على خوض تجربة تدريبية في الدوري المصري خلال المرحلة المقبلة من مسيرته المهنية.

وقال لافيتي في حواره مع برنامج ستاد المحور، إنه تلقى اتصالات من أندية مصرية عقب تجربته مع ستاد أبيدجان، مشيرًا إلى أن نادي وادي دجلة كان من أبرز الأندية التي تواصلت معه، سواء بعد انتهاء تجربته في كوت ديفوار أو خلال الفترة الحالية.

وأضاف المدرب الفرنسي أنه يتابع الدوري المصري باهتمام، ويرى أنه يتمتع بجودة فنية عالية، في ظل المنافسة القوية بين مجموعة من الأندية الكبرى، إلى جانب وجود أندية صاعدة تمتلك بنية تحتية جيدة وإمكانات اقتصادية مميزة.

وأوضح لافيتي أن الجاذبية الإعلامية للدوري المصري، وشغف الجماهير بكرة القدم، وقوة المنافسة بين الأندية، تمثل عوامل مهمة تجعل المسابقة وجهة مناسبة للمدربين الطامحين إلى التطور والعمل في بيئة تنافسية قوية.

وأردف: «اليوم، أنا منفتح جدًا على القدوم إلى مصر، لأنني أعتقد أنه بين مستوى التنافسية، والمستوى الاقتصادي، والتحدي والجاذبية التي يتمتع بها هذا الدوري، فهو أفضل دوري في أفريقيا».

واختتم لافيتي تصريحاته بالتأكيد على أن الدوري المصري يمثل وجهة مثالية للمدرب المبتكر والعصري الذي يمتلك خبرة أفريقية وعقلية الفوز، مشيرًا إلى أن خوض تجربة ناجحة في مصر سيمثل خطوة إضافية إلى الأمام في مسيرته المهنية.

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