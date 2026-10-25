حسام البدري: لم نفاوض أي لاعب من الأهلي أو الدوري المصري

أكد حسام البدري، المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، عدم الدخول في مفاوضات مع أي لاعب من النادي الأهلي أو أندية الدوري المصري، مشددًا على احترامه لجميع اللاعبين والتعاقدات القائمة مع أنديتهم، كما أعرب عن تقديره لجماهير أهلي طرابلس، مؤكدًا أنها تزيد من شغفه وإصراره على تحقيق المزيد من النجاحات.

وقال البدري، خلال تصريحاته عبر برنامج «ستاد مصر»، إنه حظي بالتعامل مع جماهير كبيرة طوال مسيرته الكروية، مشيرًا إلى سعادته بالعمل مع جماهير النادي الأهلي في مصر، وكذلك جماهير أهلي طرابلس في ليبيا، التي يكن لها كل الاحترام والامتنان.

وأضاف المدير الفني أنه يشعر بزيادة الشغف والإصرار يومًا بعد يوم من أجل إسعاد جماهير أهلي طرابلس، مؤكدًا أن لاعبي الفريق هم الأساس في النجاحات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وتحدث البدري عن استعدادات فريقه للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، موضحًا أن المهمة لم تكن سهلة بسبب عدم انطلاق منافسات الدوري الليبي في وقت مبكر، رغم محاولات رئيس النادي تقديم موعد بداية المسابقة.

وأشار إلى أن الفريق خاض مباريات ودية قوية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أنه سيخوض ثلاث مباريات في الدوري قبل انطلاق دور المجموعات، من أجل الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة.

وحذر البدري لاعبيه من صعوبة المنافسة في دور المجموعات، مؤكدًا أن المنافسة ستكون شرسة، وأن تحقيق النتائج الإيجابية لا يعتمد على أسماء اللاعبين فقط، بل يحتاج إلى بذل الجهد والعمل الجماعي والالتزام داخل الملعب.

وأوضح أن قائمة المحترفين في الفريق اكتملت، مشيدًا بالمجهود الكبير الذي بذله رئيس النادي للتعاقد مع لاعبين مميزين، ومؤكدًا أن الانسجام بين عناصر الفريق يتزايد مع مرور الوقت.

حسام البدري ينفي التفاوض مع لاعبي الأهلي والدوري المصري

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول اهتمام أهلي طرابلس بضم لاعبين من الأهلي أو الدوري المصري، نفى البدري الدخول في مفاوضات مع أي لاعب، مؤكدًا احترامه لجميع اللاعبين والتزاماتهم التعاقدية مع أنديتهم.

وأضاف أن بعض وكلاء اللاعبين يستغلون اسم أهلي طرابلس للضغط على الأندية في المفاوضات، مشيرًا إلى ثقته في وعي مسؤولي النادي الأهلي وقدرتهم على التعامل مع مثل هذه الأمور.

وأشاد البدري بالدور الذي يقوم به هادي خشبة في الجوانب الإدارية داخل النادي، مؤكدًا أن العمل المشترك بينهما خلال فترات سابقة أسهم في وجود تفاهم وثقة متبادلة، وهما من أهم مقومات النجاح.

وأكد أن وجوده في أهلي طرابلس يمثل شرفًا كبيرًا له، معربًا عن سعادته بالحب الذي يلقاه من الجماهير والإدارة، ومتمنيًا التوفيق للفريق في المرحلة المقبلة وتحقيق تطلعات جماهيره.