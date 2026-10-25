هايل الذيابات على رادار الدوري المصري في يناير

ارتبط اسم الأردني هايل الذيابات، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرمثا، بالانتقال إلى الدوري المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل بحث عدد من الأندية عن تدعيم صفوفها استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

ويأتي الحديث عن انتقال الذيابات إلى الملاعب المصرية بالتزامن مع تحركات أندية وسط جدول الدوري الممتاز لدراسة احتياجاتها الفنية، وتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات المقبلة.

ويبلغ اللاعب الأردني من العمر 23 عامًا، ويشغل مركز الظهير الأيمن، وسبق له تمثيل منتخب الأردن الأولمبي تحت 23 عامًا، إلى جانب مشاركاته مع الرمثا في المسابقات المحلية.

وكان الذيابات قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال ديسمبر 2023، خضع على إثرها لتدخل جراحي، قبل أن يخوض برنامجًا تأهيليًا للعودة إلى الملاعب واستكمال مشواره مع الفريق الأردني.

ولم تشهد الفترة الحالية الإعلان عن أي اتفاق رسمي بشأن مستقبل اللاعب، وسط ترقب لما قد تسفر عنه فترة الانتقالات المقبلة، سواء باستمراره مع الرمثا أو خوض تجربة احترافية خارج الدوري الأردني.