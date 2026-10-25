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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة

بيراميدز
بيراميدز
ياسمين تيسير

يحتل فريق بيراميدز الأول لكرة القدم صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات الجولة الثامنة من البطولة.

وشهدت الجولة السابعة تعادل الاهلي امام القناه ٣-٣ ، وفاز الزمالك امام بترول اسيوط كما فاز بيراميدز امام طلائع الجيش برباعية.

وتنطلق مباريات الجولة الثامنه يوم الاربعاء المقبل بعدة مواجهات قوية

وجاء ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الثامنة كالتالي :

1 بيراميدز 21 نقطة

2 الأهلي 17 نقطة

3 الزمالك 16 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 15 نقطة

5 مودرن سبورت 13 نقطة

6 الاتحاد 13 نقطة

7 المقاولون العرب 11 نقطة

8 زد 11 نقطة

9 البنك الأهلي 10 نقاط

10 سموحة 10 نقاط

11 القناة 8 نقاط

12 بتروجيت 8 نقاط

13 المصري 8 نقاط

14 وادي دجلة 7 نقاط

15 الجيش 7 نقاط

16 بترول أسيوط 5 نقاط

17 إنبي 4 نقاط

18 أبو قير للأسمدة 4 نقاط

19 غزل المحلة 4 نقاط

20 الجونة نقطتان

بيراميدز طلائع الجيش الدوري

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