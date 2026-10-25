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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يهزم كايمان آيلاندز 9/ 0 في كأس العالم تحت 15 سنة

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

واصل منتخب مصر مواليد 2011 عروضه القوية في بطولة كأس العالم تحت 15 سنة، المقامة حاليًا في أذربيجان ضمن مشروع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لتنمية المواهب، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، بالفوز على منتخب كايمان آيلاندز بنتيجة 9-0، في إطار منافسات الجولة الثانية من مهرجان فيفا لكرة القدم تحت 15 سنة.

وظهر المنتخب المصري بمستوى مميز خلال المباراة التي أقيمت صباح اليوم الأحد، ليؤكد امتلاكه مجموعة واعدة من المواهب الشابة التي وقع عليها الاختيار ضمن مشروع تنمية المواهب، في خطوة تستهدف إعداد جيل جديد قادر على تمثيل الكرة المصرية مستقبلًا.

وشهدت المباراة حضور الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على المشروع، الذي وصل إلى أذربيجان لمتابعة منافسات البطولة ودعم المنتخب.

وتأتي المشاركة في البطولة ضمن خطة تطوير اللاعبين الناشئين، إذ تمنحهم فرصة الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة، واكتساب الخبرات الدولية، وصقل مهاراتهم الفنية، بما يساعدهم على التدرج في صفوف المنتخبات الوطنية، وصولًا إلى المنافسة على التأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة، وفتح الطريق أمامهم نحو الاحتراف.

ويتولى وليد درويش الإشراف على المشروع، بينما يتولى أحمد الجوهري مهام إدارته، ويضم الجهاز الفني داريل ويلارد، المستشار الفني للاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى جانب المدربين يوسف فواز وشريف طلائع، فيما يتولى الدكتور محمد ماضي المسؤولية الطبية للمنتخب

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