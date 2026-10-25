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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

طاهر محمد طاهر يكشف عن خطة الأهلي لتجاوز كيتارا ومواصلة المشوار الإفريقي

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
نورهان عادل

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغبة فريقه في تحقيق الفوز على كيتارا الأوغندي وحسم التأهل مبكرًا، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال طاهر محمد طاهر إن مباراة كيتارا لن تكون سهلة، في ظل رغبة الفريق الأوغندي في تحقيق نتيجة إيجابية، مشددًا على ضرورة استعداد الأهلي جيدًا للتعامل مع طموحات المنافس، من أجل تكرار نتيجة مباراة الذهاب ومواصلة المشوار في البطولة.

وأضاف لاعب الأهلي أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة، وهو ما يتطلب من اللاعبين التركيز والالتزام بتعليمات الجهاز الفني، موضحًا أن المدير الفني يحدد التشكيل وطريقة اللعب، بينما يتكامل دور جميع اللاعبين داخل الملعب لتحقيق الهدف المطلوب.

وأشار طاهر إلى أن لاعبي الأهلي يسعون دائمًا لتقديم أفضل ما لديهم في كل مواجهة، مؤكدًا أهمية الظهور بقوة منذ بداية المباراة وفرض شخصية الفريق، من أجل الاقتراب من حسم التأهل دون الدخول في حسابات معقدة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يستهدف تقديم مباراة قوية أمام كيتارا، قائلًا: «إن شاء الله من أول دقيقة نبين شخصية البطل، ونحسم التأهل بدري بدري».

طاهر محمد طاهر الأهلي كيتارا بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

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