الصحف الفرنسية تشيد بأداء محمد عبد المنعم: هدوء وثقة في بناء الهجمات

أشادت شبكة «ماكسي فوت» الفرنسية بالأداء الذي يقدمه المدافع المصري محمد عبد المنعم، مؤكدة أنه أظهر هدوءًا كبيرًا في تدخلاته، وقدم مستويات مميزة على صعيد بناء الهجمات والخروج بالكرة من المناطق الدفاعية.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن مدافع منتخب مصر نجح في التعامل مع ضغط المنافس بصورة جيدة، من خلال إيجاد الحلول المناسبة لتمرير الكرة والخروج بها بشكل سليم، دون أن يظهر عليه الارتباك في المواقف الصعبة.

وأشارت «ماكسي فوت» إلى أن جودة عبد المنعم في التعامل مع الكرة تحت الضغط كانت من أبرز النقاط الإيجابية في أدائه، في ظل قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة والمساهمة في بناء اللعب من الخلف.

واختتمت الشبكة تقييمها بالتأكيد على أن أداء المدافع المصري حتى الآن يبدو مقنعًا بقوة، في إشادة تعكس المستويات التي يقدمها خلال مشاركاته الأخيرة.