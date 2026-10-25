استبعاد زيزو وياسين مرعي من التشكيل الأساسي للأهلي أمام كيتارا الأوغندي | خاص

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المغربي الحسين عموتة، على تغييرات فى تشكيل الفريق ضد كيتارا الأوغندي مساء اليوم.

وعلم صدي البلد من مصادره، أن عموته قرر استبعاد الثنائي أحمد مصطفي زيزو وياسين مرعي من التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة كيتارا الأوغندي، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي القرار في إطار التغييرات الفنية التي يدرسها الجهاز الفني للأهلي قبل المواجهة المرتقبة، في ظل سعي الفريق إلى تحقيق الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويتجه عموتة إلى إجراء تعديلات على التشكيل الأساسي، بعد التعادل الأخير أمام القناة بنتيجة 3-3 في الدوري المصري الممتاز، في محاولة لاستعادة التوازن الفني للفريق والظهور بصورة أفضل أمام المنافس الأوغندي.

الأهلي يسعى لحسم التأهل أمام كيتارا

ويستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في لقاء الإياب الذي يسعى خلاله الفريق الأحمر إلى تأكيد تفوقه وحسم التأهل إلى الدور المقبل.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليمنح نفسه أفضلية قبل مواجهة العودة، التي يتطلع خلالها إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواصلة مشواره في البطولة الإفريقية.

ويأمل الجهاز الفني في أن تسهم التغييرات المنتظرة في تقديم أداء قوي وتحقيق النتيجة المطلوبة، خاصة مع رغبة الفريق في تجاوز التعثر المحلي الأخير ومواصلة المنافسة على لقب الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة النهائية للتشكيل الأساسي قبل انطلاق المباراة، وفقًا للاختيارات الفنية التي سيحسمها الجهاز الفني للأهلي.