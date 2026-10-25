مصدر باتحاد الكرة: ندرس حيثيات عقوبات فيفا ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو.. والطعن خلال ساعات أو أيام

أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن مسؤولي الجبلاية يدرسون حاليًا الحيثيات التفصيلية للعقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب المنتخب، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن على القرارات ومحاولة تخفيف العقوبات.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن اتحاد الكرة تسلم بالفعل الحيثيات التفصيلية للقرارات، ويعمل حاليًا على فحصها ودراستها بدقة، بالتنسيق مع المختصين، لتحديد الموقف القانوني بصورة كاملة قبل اتخاذ الخطوة المقبلة.

مصدر باتحاد الكرة: العقوبات قاسية ومجحفة

وأضاف المصدر أن مسؤولي اتحاد الكرة يرون أن العقوبات الصادرة بحق الثلاثي قاسية ومجحفة، خاصة عند مقارنتها بعقوبات أخرى في وقائع مشابهة، مؤكدًا أن الاتحاد يسعى إلى دراسة جميع التفاصيل القانونية المرتبطة بالقرار، من أجل تحديد أوجه الاعتراض التي يمكن الاستناد إليها في الاستئناف.

وأوضح أن العقوبات تضمنت إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة ثلاث مباريات لكل منهما، بينما تقرر إيقاف مصطفى زيكو لمدة خمس مباريات، وهو ما يدفع الاتحاد إلى التحرك قانونيًا لمحاولة تقليص فترات الإيقاف.

تحرك قانوني لتخفيف عقوبات حسام وإبراهيم حسن وزيكو

وأشار المصدر إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة يبحثون عن أفضل مسار قانوني يمكن اتباعه لتخفيف العقوبات، من خلال مراجعة الحيثيات والأسباب التي استندت إليها لجنة الانضباط في إصدار قراراتها، وتجهيز مذكرة استئناف مدعومة بالدفوع والأسانيد القانونية.

وأكد أن الاتحاد لن يتخذ أي خطوة قبل الانتهاء من دراسة الملف بصورة سليمة ودقيقة، بما يضمن الاستناد إلى اللوائح والإجراءات المعمول بها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.

الطعن على العقوبات خلال ساعات أو أيام

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة يدرس تقديم الطعن على القرارات خلال الساعات المقبلة أو خلال أيام، وفقًا لما تسفر عنه مراجعة الحيثيات وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة.

وشدد على أن الهدف من التحرك هو محاولة تخفيف العقوبات المفروضة على الثلاثي، مع التأكيد أن أي تعديل لفترات الإيقاف يظل مرهونًا بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بعد دراسة الاستئناف والدفوع المقدمة من الجانب المصري.