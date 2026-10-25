بعد تسلم حيثيات الحكم.. اتحاد الكرة يدرس الاستئناف على عقوبات «فيفا»

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم تقريرًا تفصيليًا من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يتضمن الأسباب والحيثيات الخاصة بالعقوبات الصادرة بحق حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو، في خطوة تمهد لتحرك الاتحاد المصري قانونيًا بهدف تخفيف العقوبات.

ويعمل مسؤولو اتحاد الكرة حاليًا على دراسة التقرير وتقييم الموقف القانوني، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الاستئناف وفقًا للوائح المعمول بها، في محاولة لتقليص فترات الإيقاف المفروضة على الثلاثي، بما يسمح باستعادة جهودهم في أقرب وقت ممكن.

تفاصيل عقوبات فيفا ضد حسام وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن العقوبات المفروضة على حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو.

وتضمنت القرارات إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن ثلاث مباريات لكل منهما، بينما تقرر إيقاف مصطفى زيكو خمس مباريات، وفقًا لما ورد في القرارات التي تسلمها الاتحاد المصري.

ويسعى اتحاد الكرة إلى دراسة الأسباب التي استندت إليها لجنة الانضباط في إصدار العقوبات، لتحديد المسار القانوني المناسب للاعتراض عليها، والاستفادة من المهلة المحددة لتقديم الالتماس أو الاستئناف وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى الاتحاد الدولي.

اتحاد الكرة يأمل في تخفيف عقوبة التوأم وزيكو

وكشف مسؤولون باتحاد الكرة عن وجود تحركات قانونية تستهدف تخفيف العقوبات الصادرة بحق الثلاثي، مع التعويل على ما ستسفر عنه مراجعة الملف وتقديم الالتماس خلال المدة المحددة.

وبحسب التقديرات التي نقلها مسؤولو الاتحاد، فإن التحرك القانوني قد يسفر عن تخفيف عقوبة حسام حسن وإبراهيم حسن من ثلاث مباريات إلى مباراتين، في حين يستهدف الاتحاد تقليص عقوبة مصطفى زيكو من خمس مباريات إلى ثلاث.

وتظل هذه السيناريوهات احتمالات مطروحة وليست قرارات نهائية، إذ يتوقف حسمها على مراجعة الاتحاد الدولي للالتماس وما يتضمنه من دفوع وأسانيد قانونية.

واستشهد مسؤولو اتحاد الكرة بحالة سعفان الصغير، الذي جرى تخفيف عقوبة إيقافه من مباراتين إلى مباراة واحدة، باعتبارها سابقة يأمل الاتحاد في الاستفادة منها خلال تحركاته الحالية، دون أن يعني ذلك بالضرورة صدور قرار مماثل في الحالات الثلاث.

موعد مباراتي منتخب مصر ومالاوي في تصفيات أمم أفريقيا 2027

على جانب آخر، يستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر المقبل، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، وفقًا للمواعيد الواردة في جدول المباريات.

وتأتي المواجهتان في مرحلة مهمة من مشوار المنتخب بالتصفيات، إذ يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين وتحقيق النتائج المطلوبة لتعزيز فرص التأهل إلى النهائيات القارية.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى في مصر، بينما تُلعب المواجهة الثانية على أرض مالاوي، وسط اهتمام بترتيبات السفر والإعداد الفني والبدني قبل المباراتين.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى في القاهرة

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات يوم 13 نوفمبر المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفقًا للمواعيد المذكورة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال إقامة المباراة على أرضه لتحقيق نتيجة إيجابية، وحصد النقاط التي يحتاج إليها في سباق التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبان مجددًا يوم 17 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، في المباراة التي تستضيفها مالاوي.

وتنطلق المواجهة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بحسب الجدول الوارد، في لقاء يتطلب استعدادًا خاصًا من الجهاز الفني، نظرًا لإقامته خارج مصر وما يصاحب ذلك من ترتيبات للسفر والتأقلم مع ظروف المباراة.

وتتزامن المباراتان مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، الذي يبدأ يوم الجمعة 30 أكتوبر، وفقًا للمعلومات الواردة في جدول المواعيد، وهو ما يستلزم التأكد من التوقيتات الرسمية قبل انطلاق المواجهتين.

تحركات قانونية لحسم ملف العقوبات قبل الاستحقاقات المقبلة

يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر نتائج التحركات القانونية التي يقودها اتحاد الكرة بشأن العقوبات الصادرة بحق حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، في ظل أهمية حسم الموقف قبل الاستحقاقات المقبلة.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشأن فرص تخفيف العقوبات بعد مراجعة الملف وتقديم الالتماس، بينما يواصل المنتخب استعداداته للمباراتين أمام مالاوي ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتبقى القرارات النهائية بشأن مدد الإيقاف من اختصاص الجهات المعنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، لحين الانتهاء من دراسة أي طلبات رسمية يقدمها الاتحاد المصري.