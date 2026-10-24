اتحاد الكرة يشدد على ضرورة الانضباط والالتزام بالروح الرياضية في المسابقات

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم رفضه القاطع لكافة الممارسات التي تتنافى مع القيم والأخلاقيات الرياضية، أو تمثل إخلالًا بالانضباط داخل الملاعب وخارجها، وذلك في إطار متابعة الاتحاد لمختلف المسابقات التي ينظمها ويشرف عليها، وما تم رصده من بعض التجاوزات والخروج على مبادئ الروح الرياضية واللعب النظيف.

اتحاد الكرة يشدد على ضرورة الالتزام بالروح الرياضية

وشدد الاتحاد على أن الالتزام بالروح الرياضية واحترام المنافسين واللوائح والقواعد المنظمة للمسابقات مسئولية أساسية تقع على عاتق جميع عناصر اللعبة، وأن المنافسة الرياضية يجب أن تظل قائمة على الاحترام والتنافس الشريف، بعيدًا عن العنف والشغب أو أي سلوك يسيء إلى كرة القدم المصرية.

كمال أكد الاتحاد أن سياسته كانت وما زالت تقوم على التشدد في تطبيق اللوائح الانضباطية وتغليظ العقوبات بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات تستوجب المساءلة، وصولًا إلى الشطب من سجلات الاتحاد والحرمان من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها ، وفقًا للوائح المعمول بها.

ويهيب الاتحاد بإدارات الأندية والأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين واللاعبات التحلي بالمسؤولية والالتزام بالروح الرياضية واللعب النظيف، والعمل على ترسيخ قيم الاحترام والانضباط، مؤكدًا أنه لن يتهاون في مواجهة أي تجاوزات، حفاظًا على نزاهة المنافسات وهيبة كرة القدم المصرية وصورتها.