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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة ينتظر حيثيات عقوبات فيفا ضد حسام حسن وإبراهيم حسن وزيكو

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن آخر تطورات العقوبات الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ضد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب الفراعنة، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة مصر والأرجنتين خلال بطولة كأس العالم 2026.

اتحاد الكرة يخاطب فيفا رسميًا

وأكد المصدر أن اتحاد الكرة لم يتسلم حتى الآن الحيثيات الكاملة للعقوبات الموقعة على الثلاثي، رغم وصول الإخطار الرسمي من الاتحاد الدولي بشأن القرارات الصادرة خلال الساعات الماضية.

وأوضح أن الاتحاد المصري تحرك سريعًا، وأرسل خطابًا رسميًا إلى فيفا، طالب خلاله بالحصول على التفاصيل الكاملة المتعلقة بأسباب العقوبات، من أجل الوقوف على ملابسات القرارات والإجراءات التي استندت إليها لجنة الانضباط في إصدارها.

وأشار المصدر إلى أن اتحاد الكرة ينتظر رد الاتحاد الدولي وإرسال الحيثيات بشكل رسمي، خاصة أن معرفة الأسباب التفصيلية للعقوبات تمثل خطوة مهمة لتحديد الموقف النهائي من القرارات الصادرة بحق المدير الفني لمنتخب مصر ومدير المنتخب واللاعب مصطفى زيكو.

غرامة مالية ضد حسام وإبراهيم حسن وزيكو

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد قرر توقيع عقوبات على حسام حسن وإبراهيم حسن ومصطفى زيكو، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني في منافسات كأس العالم 2026.

وكشفت مصادر داخل اتحاد الكرة أن لجنة الانضباط التابعة لفيفا قررت فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف دولار على كل فرد من الثلاثي، إلى جانب عقوبات الإيقاف التي سبق الإعلان عنها.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يترقب فيه اتحاد الكرة الحصول على المستندات والتفاصيل الرسمية المتعلقة بالقرارات، تمهيدًا لدراسة الموقف بصورة كاملة.

ترقب داخل اتحاد الكرة لحسم الموقف

ويواصل مسؤولو الاتحاد المصري انتظار رد فيفا بشأن طلب توضيح أسباب العقوبات، في ظل رغبتهم في الإحاطة بجميع التفاصيل المرتبطة بالأحداث التي وقعت خلال مواجهة الأرجنتين.

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر عقب وصول الحيثيات الرسمية، بما يسمح لمسؤولي الاتحاد بتقييم القرارات الصادرة وتحديد الخطوات المناسبة وفقًا للوائح المنظمة

منتخب مصر اخبار الرياضة حسام حسن زيكو

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