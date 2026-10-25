اتحاد الكرة يتسلم حيثيات إيقاف التوأم وزيكو ويستعد للاستئناف

تسلم الاتحاد المصري لكرة القدم الحيثيات التفصيلية لقرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن إيقاف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب المنتخب، تمهيدًا لدراسة الموقف القانوني والتحرك للاستئناف على العقوبات بهدف تخفيفها.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي قد قررت إيقاف حسام وإبراهيم حسن لمدة 3 مباريات لكل منهما، بينما تقرر إيقاف مصطفى زيكو لمدة 5 مباريات، في إطار العقوبات الصادرة بحق الثلاثي.

ويعمل مسؤولو اتحاد الكرة حاليًا على مراجعة الحيثيات وأسباب القرارات، لتحديد الخطوات القانونية المناسبة وتقديم الالتماس خلال المهلة المحددة، أملًا في تقليص فترات الإيقاف قبل الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني.

وبحسب مسؤولي الاتحاد، هناك تفاؤل بإمكانية تخفيف عقوبتي التوأم إلى مباراتين بدلًا من 3، مع إمكانية تقليص إيقاف زيكو إلى 3 مباريات بدلًا من 5، حال قبول الالتماس المقدم إلى «فيفا».

ويستند هذا التفاؤل إلى سابقة تخفيف عقوبة سعفان الصغير، بعد تقليص إيقافه إلى مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وهو ما يعزز آمال الاتحاد في الوصول إلى قرارات أقل حدة، رغم أن الحسم النهائي يظل مرهونًا بقرار لجنة الانضباط بالفيفا.