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موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري بعد التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة في الدوري بعد التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يستعد فريق بيراميدز للعودة إلى منافسات الدوري المصري الممتاز، عندما يستضيف نظيره وادي دجلة، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من المسابقة، في لقاء يطمح خلاله الفريق السماوي إلى مواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

وتأتي المباراة بعدما نجح بيراميدز في حجز مقعده بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عقب تفوقه على المريخ بنتيو، بطل جنوب السودان، بنتيجة 5-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور التمهيدي الثاني.

موعد مباراة بيراميدز ووادي دجلة

تقام مباراة بيراميدز ووادي دجلة يوم الخميس المقبل، الموافق 29 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى بيراميدز إلى حصد ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في صدارة المسابقة.

بيراميدز يتأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وكان بيراميدز قد حسم تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المريخ بنتيو بأربعة أهداف دون رد، في مباراة الإياب التي جمعت الفريقين، ليحسم بطاقة العبور بنتيجة 5-0 في مجموع المباراتين.

واستهل الفريق السماوي مشواره في المواجهتين بالفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه في مباراة العودة برباعية نظيفة، ليواصل مشواره في البطولة القارية ويضمن الوجود بين فرق دور المجموعات.

بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالعلامة الكاملة

وعلى صعيد الدوري المصري الممتاز، يدخل بيراميدز مواجهته المقبلة أمام وادي دجلة بمعنويات مرتفعة، بعدما عزز صدارته لجدول الترتيب عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 4-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من المسابقة.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 21 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته السبع الأولى، ليحصد العلامة الكاملة وينفرد بقمة جدول الترتيب، كما سجل لاعبوه 17 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 3 أهداف.

وشهدت مواجهة طلائع الجيش تألقًا هجوميًا من لاعبي بيراميدز، بعدما سجل مهند لاشين ومصطفى زيكو خلال الشوط الأول، قبل أن يضيف محمود صابر الهدف الثالث، ويختتم محمود زلاكة الرباعية من ركلة جزاء، ليحسم الفريق السماوي المباراة بنتيجة 4-1.

بيراميدز يستهدف مواصلة الانتصارات أمام وادي دجلة

ويتطلع بيراميدز إلى استغلال الحالة الفنية الجيدة التي يعيشها الفريق، من أجل تحقيق فوز جديد أمام وادي دجلة، والحفاظ على سجله المثالي في الدوري المصري الممتاز بعد مرور سبع جولات.

كما يسعى الجهاز الفني للفريق إلى مواصلة المنافسة بقوة على لقب الدوري، بالتزامن مع الاستعداد للاستحقاقات المقبلة في دوري أبطال أفريقيا، بعدما ضمن بيراميدز التأهل إلى دور المجموعات، ليواصل المنافسة على الجبهتين المحلية والقارية.

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