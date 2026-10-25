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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد زكريا يتوج بلقب وادي السيليكون للاسكواش في أمريكا

محمد زكريا
محمد زكريا
محمد سمير

توج المصري محمد زكريا بلقب بطولة وادي السيليكون للاسكواش، التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر الجاري، بمجموع جوائز مالية يبلغ 120 ألف دولار.

وجاء تتويج زكريا بعد فوزه على الفرنسي فيكتور كروين بثلاثة أشواط دون رد في المباراة النهائية، حيث حسم الأشواط بنتائج 11-5 و11-8 و11-3، ليحصد اللقب بعد أداء قوي في المواجهة الختامية.

وفي منافسات السيدات، خسرت المصرية فريدة محمد أمام الماليزية سيفا سينجاري سوبرامانيام بثلاثة أشواط دون مقابل، وجاءت نتائج الأشواط 11-7 و11-6 و11-8، لتكتفي بالوصافة.

وشهدت البطولة مشاركة 12 لاعبًا ولاعبة من مصر في منافسات الرجال والسيدات، بواقع 5 لاعبين في منافسات الرجال، هم آدم حول، ويحيى النوساني، وكريم التركي، ومحمد زكريا، وكريم عبد الجواد.

وفي منافسات السيدات، شاركت 7 لاعبات هن نور أبو المكارم، وناردين جرس، وهيا علي، وسنا إبراهيم، ونور الشربيني، وسلمى هاني، وفريدة محمد.

محمد زكريا وادي السيليكون للاسكواش لقب وادي السيليكون أمريكا

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