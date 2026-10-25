أسبوع كسر الأرقام في الدوري السعودي.. توني يعادل الكبار والبليهي يتربع على عرش المدافعين .. ماذا حدث فى الجولة الـ 11

شهدت الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين العديد من الأحداث اللافتة بعدما تحولت الملاعب إلى مسرح للأرقام القياسية والإنجازات الفردية في أسبوع لم تقتصر إثارتُه على صراع النقاط بل امتدت إلى سباق الهدافين وتألق النجوم وتحطيم الأرقام التاريخية وسط منافسة متصاعدة بين أندية المسابقة.

وبينما فرض الهلال حضوره في قمة الجولة أمام القادسية واصل الإنجليزي إيفان توني كتابة فصول جديدة من تألقه التهديفي في الوقت الذي خطف فيه المدافع علي البليهي الأضواء بإنجاز استثنائي بعدما دخل تاريخ دوري المحترفين من أوسع أبوابه ليؤكد أن الجولة الحادية عشرة حملت الكثير من القصص التي تستحق التوقف أمامها.

وعلى مستوى الحصيلة الإجمالية شهدت الجولة تسجيل 32 هدفًا من بينها 4 أهداف جاءت من ركلات جزاء بينما ظهرت البطاقة الحمراء مرتين في مؤشر على سخونة المنافسة داخل المستطيل الأخضر ورغبة الفرق في حصد النقاط مع دخول الموسم مرحلة أكثر حساسية.

إيفان توني يقترب من الأرقام التاريخية

واصل الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي تقديم مستويات هجومية لافتة بعدما سجل هدفين في مواجهة الخليج ليعزز موقعه بين أبرز نجوم الموسم الحالي ويرفع رصيده إلى 13 هدفًا عقب مرور 11 جولة فقط.

ولم يكن وصول توني إلى هذا الرقم مجرد محطة جديدة في سباق الهدافين بل وضعه على قدم المساواة مع الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف التي سجلها لاعب في الدوري السعودي بعد العدد نفسه من الجولات وهو الرقم الذي سبق أن حققه السوري عمر السومة بقميص الأهلي في مناسبتين إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والمكسيكي جواو فيليكس مع النصر.

البليهي يكتب التاريخ من بوابة الفتح

وفي واحدة من أبرز مفاجآت الجولة على مستوى الأرقام الفردية خطف علي البليهي مدافع الشباب الأضواء بعدما سجل هدفين في شباك الفتح محققًا أول ثنائية في مسيرته بدوري المحترفين.

لكن أهمية ما فعله البليهي لم تتوقف عند تسجيل هدفين في مباراة واحدة إذ استغل المدافع السعودي هذه الثنائية ليصبح أكثر المدافعين تسجيلًا للأهداف في تاريخ المسابقة بعدما رفع رصيده إلى 22 هدفًا متجاوزًا فاروق شافعي الذي توقف رصيده عند 21 هدفًا.

نيفيز يواصل عقدته أمام القادسية.. والهلال ينهي سلسلة استثنائية

وفي قمة الجولة واصل البرتغالي روبن نيفيز تألقه أمام القادسية بعدما سجل للمباراة الثالثة على التوالي في شباك الفريق ليحقق أطول سلسلة تهديفية له أمام منافس واحد منذ انضمامه إلى منافسات دوري المحترفين.

وجاء هذا الرقم ليعزز حضور لاعب الوسط البرتغالي في المواجهات الكبرى ويؤكد قدرته على ترك بصمة مؤثرة أمام القادسية الذي وجد صعوبة في إيقاف خطورته خلال اللقاءات الأخيرة.

وفي المقابل حملت خسارة القادسية أمام الهلال نهاية سلسلة مميزة للفريق أمام أندية العاصمة الرياض بعدما حافظ على سجله خاليًا من الهزائم في 10 مواجهات متتالية حقق خلالها 7 انتصارات و3 تعادلات قبل أن يتلقى خسارته الأولى في هذه السلسلة.

كينونيس يواصل التألق أمام الهلال.. والحمدان يسجل أسرع أهدافه

وعلى الجانب الآخر واصل المكسيكي خوليان كينونيس حضوره المؤثر أمام الهلال بعدما رفع رصيده إلى 4 مساهمات تهديفية خلال 4 مواجهات مختلفة ضد الفريق بواقع 3 أهداف وتمريره حاسمة.

وتكشف هذه الأرقام عن قدرة كينونيس على صناعة الفارق أمام أحد أبرز أندية المسابقة إذ بات الهلال من الفرق التي نجح اللاعب في ترك بصمة واضحة أمامها بعدما وصل إلى مستوى مساهماته التهديفية نفسه أمام أندية الخلود والاتفاق والفتح.

وفي مباراة أخرى سجل عبد الله الحمدان هدفًا مبكرًا في شباك الفيصلي عند الدقيقة الرابعة ليحقق أسرع أهدافه في مسيرته بدوري المحترفين ويمنح فريقه بداية قوية خلال اللقاء.

ورفع الحمدان رصيده إلى 3 أهداف في الموسم الحالي معادلًا أفضل حصيلة تهديفية حققها في موسم واحد وهو الرقم الذي وصل إليه في 4 مواسم سابقة ليصبح أمام فرصة لتحسين سجله الشخصي إذا واصل التسجيل خلال الجولات المقبلة.

الاتحاد يواصل عادته أمام الوجوه الجديدة

وعلى مستوى النتائج الجماعية حافظ الاتحاد على سجله المميز أمام الفرق التي يواجهها للمرة الأولى بعدما تجاوز الدرعية بهدفين دون رد ليحقق انتصاره الثامن على التوالي أمام هذه الأندية.

واللافت في سلسلة الاتحاد أنه لم يكتفِ بتحقيق الانتصارات بل نجح أيضًا في التسجيل خلال جميع تلك المواجهات وهو ما يعكس قدرته على التعامل مع الفرق الجديدة في جدول منافساته دون التفريط في الفاعلية الهجومية.

سعيود يستعيد بريقه.. وساكالا يحتفل بمئويته مع الفيحاء

وشهدت مواجهة الحزم والفيحاء تألق الجزائري أمير سعيود الذي نجح في تسجيل هدف وصناعة آخر خلال المباراة نفسها محققًا أول مساهمة مزدوجة له في لقاء واحد منذ أبريل 2025 عندما فعل الأمر ذاته بقميص الرائد أمام التعاون.

ويمنح هذا الأداء سعيود دفعة مهمة خاصة أن الجمع بين التسجيل والصناعة يعكس قدرة اللاعب على التأثير في أكثر من مرحلة هجومية سواء بإنهاء الفرص أو تجهيزها لزملائه.

أما فاشون ساكالا مهاجم الفيحاء فقد وصل إلى المباراة رقم 100 له في دوري المحترفين ليصبح أول لاعب أجنبي وخامس لاعب بصفة عامة يصل إلى هذا الرقم بقميص النادي.

32 هدفًا وحضور جماهيري يتصدره الهلال والقادسية

وعلى مستوى الأرقام الجماعية شهدت الجولة الحادية عشرة تسجيل 32 هدفًا إلى جانب احتساب 4 ركلات جزاء بينما أشهر الحكام البطاقة الحمراء في مناسبتين لكل من زياد الجري لاعب الفتح وماتيو بينيغاس لاعب الخليج.

أما جماهيريًا فقد تصدرت مباراة القادسية والهلال قائمة المباريات الأكثر حضورًا بعدما شهدت وجود 20 ألفًا و207 مشجعين في المدرجات لتؤكد القيمة الجماهيرية الكبيرة للمواجهة.

وجاءت مباراة الاتحاد والدرعية في المركز الثاني من حيث الحضور بعدما تابعها 11 ألفًا و176 متفرجًا تلتها مواجهة الفيصلي والنصر التي شهدت حضور 6 آلاف و473 مشجعًا.

وفي المركز الأخير ضمن المباريات الأربع المذكورة جاءت مواجهة الأهلي والخليج بحضور 4 آلاف و736 مشجعًا.