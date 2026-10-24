الاتفاق يكسب الخلود بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

حقق نادي الاتفاق السعودي فوزًا كبيرًا على مضيفه الخلود بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة 11 بدوري روشن السعودي.

سجل ثلاثية الاتفاق كل خالد الغنام "هدفين" وبيرسانت سيلينا "ركلة جزاء" في الدقائق 45+3 و47 و78.

وتعرض الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم الاتفاق، للإصابة خلال المباراة، وتم استبداله وذلك بعد نحو 30 دقيقة فقط من مشاركته في اللقاء.

وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاتفاق إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الخلود عند 12 نقطة في المركز التاسع بالترتيب العام لدوري روشن السعودي.