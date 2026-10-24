الدوري السعودي: نيوم يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة أبها

حقق نيوم السعودي الفوز على ضيفه أبها 2-0، بعد 3 مباريات تعرض فيها المنتصر في مواجهة الجولة 11 إلى نزيف حاد، بالتعادل مع الحزم ثم خسارتين أمام الاتفاق والنصر بهدف لا رد له.

وتراجع نيوم الذي كان يحتل المركز الخامس في الجولة السابعة، ثم استقر بعد انتصاره على أبها في المركز السادس برصيد 19 نقطة.

وتألق الجزائري سعيد بن رحمة في المباراة، فكان خلف هجمة الهدف الأول، فتبادل التمرير مع الفرنسي ألكساندر لاكازيت، ثم سجل هدفًا على الطائر في الدقيقة الـ 15.

وعاد بن رحمة لخلق فرصة الهدف الثاني بتمريرة لـكازيت مسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 50.

وحرم اليوناني جورجيوس ماسوراس زميله المدافع الفرنسي ناثان زيزي من هدف رأسي بسبب مخالفة ارتكبها قبل أن يصل زيزي إلى الكرة، فألغى الحكم هدفًا لنيوم.

ويستقر أبها في المركز الأخير منذ الجولة الخامسة، ولا يزال فيها بعد نهاية الجولة 11 برصيد نقطتين فقط من تعادلين.