الأهلي يطارد بطاقة التأهل أمام كيتارا بالكونفدرالية وعينه على مصالحة الجماهير

يسعى الأهلي إلى تجاوز تعثره الأخير في الدوري المصري، عندما يستضيف كيتارا الأوغندي في السابعة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة يستهدف خلالها الفريق الأحمر تأكيد تفوقه وحجز مقعده في الدور التالي.

ويمتلك الأهلي أفضلية قبل لقاء العودة، بعدما حسم مباراة الذهاب في أوغندا لصالحه بنتيجة 2-1، ليصبح التعادل كافيًا لضمان التأهل، بينما يتعين على الفريق التعامل بحذر مع محاولات منافسه لقلب النتيجة وانتزاع بطاقة العبور.

ويعوّل الأهلي على اللعب وسط جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية، وتفادي أي مفاجآت قد تعقد مهمته القارية، خاصة مع أهمية حسم التأهل مبكرًا ومنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال مشوار البطولة.

وتكتسب المباراة أهمية إضافية في ظل رغبة الفريق في استعادة ثقة جماهيره، عقب التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3 في آخر ظهور له بالدوري، بعدما أهدر نقطتين في مواجهة شهدت استقبال ثلاثة أهداف، وهو ما أثار حالة من الاستياء بسبب الأداء الدفاعي والنتيجة التي انتهت إليها المباراة.

وفي أعقاب التعثر المحلي، قرر وائل جمعة، مدير الكرة، مضاعفة العقوبة المالية الموقعة على اللاعبين، في محاولة لفرض مزيد من الالتزام وتحميل الجميع مسؤولية تراجع النتائج، إلى جانب تحفيز الفريق على تصحيح الأخطاء خلال المرحلة المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني أن ينعكس التركيز على المواجهة الأفريقية بصورة إيجابية داخل الملعب، من خلال تقديم أداء أكثر توازنًا على المستويين الدفاعي والهجومي، وعدم منح الفريق الأوغندي فرصة للعودة إلى أجواء المنافسة.

ولا تقتصر أهمية لقاء كيتارا على التأهل إلى الدور المقبل، إذ تمثل المباراة فرصة أمام الأهلي لطي صفحة التعادل الأخير، واستعادة الهدوء داخل الفريق، وتوجيه رسالة طمأنة لجماهيره قبل مواصلة المنافسات المحلية والقارية.