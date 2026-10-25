الليلة.. الأهلي في اختبار استعادة الثقة أمام كيتارا فى الكونفدرالية.. وعموتة يراجع الحسابات والجماهير تنتظر رد الفعل

لا يبحث الأهلي عن بطاقة التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية فقط عندما يستضيف كيتارا الأوغندي على استاد القاهرة في مواجهة الإياب بدور الـ32 لكنه يدخل اختبارًا أكثر تعقيدًا يتعلق بقدرته على تجاوز آثار التعثر المحلي واستعادة ثقة جماهيره التي تنتظر رد فعل قويًا بعد التعادل المثير أمام القناة في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي نظيره الأوغندي في السابعة مساءً بعدما عاد من مباراة الذهاب بالفوز بنتيجة 2-1 وهي النتيجة التي تمنحه أفضلية نسبية قبل مواجهة الحسم لكنها لا تعفي الفريق من ضرورة تقديم أداء أكثر إقناعًا خاصة في ظل حالة الغضب التي فرضها التعادل الأخير بنتيجة 3-3 وما صاحبه من أخطاء دفاعية أثارت تساؤلات بشأن مستوى التركيز والانضباط داخل الملعب.

وتبدو مواجهة كيتارا فرصة مناسبة أمام الفريق الأحمر لإعادة ترتيب أوراقه لكن طبيعة الاختبار لا تتوقف عند ضرورة تحقيق النتيجة المطلوبة إذ أصبح الأداء نفسه جزءًا من معادلة استعادة الثقة في ظل رغبة الجماهير في رؤية فريق أكثر تماسكًا وقدرة على التعامل مع الضغوط بدلًا من تكرار الأخطاء التي كلفته فقدان نقطتين في مشواره المحلي.

تعادل القناة يفرض مراجعة شاملة داخل الأهلي

فرض التعادل أمام القناة نفسه على حسابات الجهاز الفني للأهلي بعدما كشفت المباراة عن ثغرات دفاعية ومشكلات في الحفاظ على التركيز خلال فترات مختلفة وهو ما وضع الفريق أمام ضرورة التحرك سريعًا لتصحيح المسار قبل الدخول في مرحلة جديدة من الاستحقاقات المحلية والقارية.

ولم يكن استقبال ثلاثة أهداف في مباراة واحدة أمرًا عابرًا بالنسبة إلى فريق ينافس على البطولات خصوصًا أن الأخطاء التي ظهرت خلال اللقاء أعادت طرح تساؤلات حول مدى التزام اللاعبين بواجباتهم الدفاعية وقدرة المجموعة على الحفاظ على توازنها عندما تتغير ظروف المباراة أو يتعرض الفريق لضغط المنافس.

ومن هنا تتجه الأنظار إلى رد فعل الأهلي أمام كيتارا باعتبار أن المواجهة تمثل أول اختبار مهم لمدى استفادة اللاعبين من الدروس المستخلصة من التعثر الأخير وقدرة الجهاز الفني على معالجة المشكلات التي ظهرت دون التأثير سلبًا على الفاعلية الهجومية للفريق.

عموتة يفتح ملف الأخطاء قبل مواجهة الحسم

تحرك المغربي الحسين عموتة المدير الفني للأهلي لتجهيز لاعبيه للمواجهة الإفريقية بعدما خاض الفريق مرانه الأخير مساء أمس على ملعب مختار التتش وسط تركيز على الاستعداد للمباراة ومعالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال لقاء القناة.

وشهدت التدريبات التي أعقبت التعثر المحلي محاضرات فنية تناول خلالها الجهاز الفني الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتعليمات وتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل عنصر داخل الملعب.

وتعكس هذه التحركات رغبة الجهاز الفني في تحويل حالة الغضب الناتجة عن فقدان النقاط إلى دافع إيجابي قبل مواجهة كيتارا بدلًا من السماح باستمرار آثار النتيجة الأخيرة خلال الاستعداد للاستحقاق القاري.

وتتضمن مراجعة عموتة تقييم أداء اللاعبين ومدى قدرتهم على الحفاظ على التركيز في المواقف الصعبة إلى جانب مراجعة التمركز الدفاعي والتعامل مع التحولات السريعة وهي جوانب تحتاج إلى معالجة واضحة قبل مواجهة منافس يدخل المباراة متمسكًا بفرصته في العودة.

تغييرات محتملة في التشكيل.. والجاهزية تحسم الاختيارات

تتجه حسابات الجهاز الفني للأهلي نحو إجراء تعديلات على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كيتارا في ضوء تقييم الأداء أمام القناة والحاجة إلى منح الفرصة للعناصر الأكثر جاهزية وقدرة على تنفيذ التعليمات.

وتأتي هذه التوجهات في إطار محاولة إعادة ترتيب الأولويات داخل الفريق بعدما أظهرت المباراة الأخيرة ضرورة مراجعة مستوى بعض العناصر ومدى قدرتها على الحفاظ على التوازن المطلوب بين الواجبات الهجومية والدفاعية.

ويتمثل التحدي أمام عموتة في اختيار التشكيل الذي يحقق المعادلة المطلوبة؛ فلا يرغب الجهاز الفني في التفريط في الفاعلية الهجومية التي تساعد الفريق على حسم المواجهة مبكرًا وفي الوقت نفسه يحتاج إلى ضمان قدر أكبر من الانضباط الدفاعي لتجنب منح كيتارا فرصًا قد تعيد المنافس إلى أجواء اللقاء.

كما أن التغييرات حال إقرارها لن تكون مجرد رد فعل على نتيجة التعادل أمام القناة بل ترتبط بمدى قدرة كل لاعب على تقديم الإضافة المطلوبة وفقًا لطبيعة المباراة خاصة أن المنافس قد يلجأ إلى الضغط بحثًا عن هدف يعيد الأمل في التأهل.

وكانت الرسائل التي وجهها الجهاز الفني إلى اللاعبين واضحة بشأن ارتباط المشاركة بالجاهزية والعطاء والالتزام وهو ما يجعل مواجهة كيتارا فرصة أمام كل عنصر لإثبات قدرته على تحمل المسؤولية في توقيت يحتاج فيه الفريق إلى أكبر قدر من التركيز.

الأهلي أمام معادلة التأهل واستعادة ثقة الجماهير

تكتسب مواجهة كيتارا أهمية إضافية بسبب الأجواء المحيطة بالفريق إذ لم تعد الجماهير تنظر إلى المباراة باعتبارها محطة عادية في المشوار الإفريقي بل تنتظر من خلالها مؤشرات واضحة على قدرة الأهلي على تجاوز التعثر المحلي واستعادة المستوى الذي يتناسب مع طموحاته.

وتدرك جماهير الفريق الأحمر أن كرة القدم تتضمن نتائج غير متوقعة لكن ما يثير القلق في بعض الأحيان هو تكرار الأخطاء نفسها أو غياب رد الفعل المناسب عندما يتعرض الفريق لموقف صعب خلال المباراة.

ولهذا فإن الفوز على كيتارا مع تقديم أداء منظم قد يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة الأجواء خاصة إذا نجح اللاعبون في إظهار قدر أكبر من الالتزام الدفاعي والفاعلية أمام المرمى.

وفي المقابل فإن أي تراجع جديد في التركيز أو تكرار للأخطاء التي ظهرت أمام القناة قد يزيد الضغوط على الفريق حتى في حال نجاحه في حسم بطاقة التأهل لأن الجماهير تنتظر معالجة حقيقية للمشكلات وليس مجرد تجاوز مباراة واحدة.