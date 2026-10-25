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تشكيل الأهلي المُتوقع اليوم أمام «كيتارا» الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المُتوقع اليوم أمام «كيتارا» الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

استقر الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل المتوقع الذي يخوض به مواجهة كيتارا الأوغندي، والمقرّر إقامتها مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي.

ويستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من البطولة القارية، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة مشواره في المنافسة على اللقب الإفريقي.

الأهلي يسعى لتأكيد تفوقه أمام كيتارا

ويدخل الأهلي المباراة بأفضلية نسبية، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال لقاء الذهاب الذي أقيم في أوغندا، بنتيجة هدفين مقابل هدف، وهو ما يمنح الفريق دفعة معنوية قبل مواجهة الإياب، التي يطمح خلالها إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل.

ومن المنتظر أن يعتمد عموتة على مجموعة من العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي، مع منح الفرصة لبعض اللاعبين للمشاركة في المراكز الهجومية، في إطار خطته لتحقيق التوازن بين الدفاع والهجوم، والضغط على المنافس منذ الدقائق الأولى.

حسين الشحات وأفشة في التشكيل المتوقع للأهلي

وينوي المدير الفني للأهلي الاعتماد على حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة في الخط الأمامي، للاستفادة من قدراتهما الفنية وخبراتهما في صناعة الفرص والوصول إلى مرمى الفريق الأوغندي، بينما يقود منصف بقرار خط الهجوم، في محاولة لتعزيز الفاعلية الهجومية للفريق الأحمر.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل مشاركة محمد الشناوي في حراسة المرمى، مع الاعتماد على رباعي دفاعي يضم أكرم توفيق وياسين مرعي وأشرف داري وتوفيق محمد، بينما يتولى مروان عطية وعمرو الساعي مهمة دعم خط الوسط، إلى جانب العناصر الهجومية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام كيتارا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسين مرعي، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو الساعي، أشرف بن شرقي، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: منصف بقرار.

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