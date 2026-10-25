كيتارا الأوغندي: الفريق يستحق الانتصار في مباراة الذهاب.. ولا مستحيل في كرة القدم

أكد برنارد كانيورو، نائب رئيس نادي كيتارا الأوغندي، أن مباراة الإياب ستكون صعبة، مشددًا على أن فريقه سيحاول تقديم مقاومة قوية، معربًا عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق الفوز.

وقال كانيورو، في تصريحات لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامية دينا سليم : «أعتقد أن مباراة الإياب ستكون صعبة، وأؤمن بأن كيتارا سيقدم مقاومة قوية».

وأضاف: «في كرة القدم، كل شيء ممكن أن يحدث، لذلك أعتقد أن هناك فرصة، حتى لو كانت ضئيلة».

واختتم نائب رئيس كيتارا: «كيتارا كان يستحق الفوز في مباراة الذهاب، نريد تحقيق الفوز في القاهرة لأن لا مستحيل في كرة القدم وهذا شاهدنا في الأيام الماضية بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية».