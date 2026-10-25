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موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية .. والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية .. والقناة الناقلة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

تترقب جماهير الكرة المصرية وعشاق النادي الأهلي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام كيتارا الأوغندي، والمقرر إقامتها اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في إطار سعي الفريق الأحمر لمواصلة مشواره بالبطولة والمنافسة على اللقب القاري خلال الموسم الحالي.


ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر إلى حسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات، ومواصلة المنافسة على البطولة التي يطمح الفريق إلى التتويج بها.
ويدخل الأهلي المواجهة بطموحات كبيرة، في ظل رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة في تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع أهمية تجاوز الأدوار التمهيدية والوصول إلى دور المجموعات، حيث تزداد قوة المنافسة بين الأندية المشاركة.
ويأمل الجهاز الفني للأهلي في ظهور اللاعبين بمستوى مميز خلال المباراة، مع استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المطلوب، وتجنب أي مفاجآت قد تعرقل مسيرة الفريق في البطولة الإفريقية.


موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي، اليوم الأحد الموافق 25 أكتوبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وسط ترقب جماهيري كبير.


القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكيتارا اليوم
تُذاع مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي عبر قناة النادي الأهلي، التي حصلت على حقوق البث الحصري للمباراة

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