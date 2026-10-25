قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي وكيتارا والقنوات الناقلة في الكونفدرالية الإفريقية
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: لم يعد مؤهلًا لقيادة البلاد
السيسي: أي رهان على قبول مصر بفرض الأمر الواقع أو التفريط في حقوقها المائية هو رهان خاسر
الرئيس السيسي: موضوعات المياه تحتل أولوية متقدمة على أجندة السياسة الخارجية المصرية
سعر عيار 24 في الصاغة الآن
الرئيس السيسي: مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون المائي القائم على احترام قواعد القانون الدولي
صادرات الصناعات الغذائية تسجل مستوى تاريخيًا جديدًا بقيمة 5.821 مليار دولار خلال 9 أشهر
حسين الشحات: نسعى للفوز على كيتارا بنتيجة مريحة وإسعاد جماهير الأهلي
باستثمارات مستهدفة 15 مليار دولار.. محافظ جنوب سيناء يتابع استكمال دراسات مشروع الهيدروجين الأخضر
الرئيس السيسي: أسبوع القاهرة للمياه منصة دولية للحوار وتبادل الخبرات
الرئيس السيسي: لكل دولة الحق في تلبية احتياجات شعوبها دون المساس بمصالح الآخرين
اتحاد الكرة يتسلم حيثيات إيقاف التوأم وزيكو ويستعد للاستئناف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ضربة لمانشستر سيتي.. سيمينيو يغيب حتى ديسمبر بسبب الإصابة

سيمينيو
سيمينيو
إسراء أشرف

تلقى مانشستر سيتي ضربة قوية على مستوى خياراته الهجومية، بعدما تأكد غياب الجناح الغاني أنطوان سيمينيو عن الملاعب حتى شهر ديسمبر المقبل، إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة إيبسويتش تاون.

وأوضح إنزو ماريسكا، المدير الفني للفريق، أن الفحوصات الطبية كشفت أن الإصابة أقل خطورة مما كان متوقعًا في البداية، مشيرًا إلى أنها تتعلق بالجزء السفلي من الساق، وليست إصابة عضلية.

وأكد ماريسكا أن الأولوية في الوقت الحالي تتمثل في منح اللاعب الوقت الكافي للتعافي، معربًا عن أمله في عودته إلى الملاعب بكامل جاهزيته وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

ويمثل غياب سيمينيو خسارة لخيارات مانشستر سيتي الهجومية، خاصة مع قدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الأمامي، بما في ذلك اللعب كمهاجم صريح عند الحاجة.

وفي ظل غيابه، يظل النرويجي إرلينغ هالاند الخيار الأساسي في مركز رأس الحربة، بينما قد يلجأ الجهاز الفني إلى بدائل أخرى وفقًا لاحتياجات الفريق وظروف المباريات.

ومن المنتظر أن يفتقد سيتي خدمات اللاعب خلال فترة مزدحمة بالمواجهات المحلية والأوروبية، ما يضع الجهاز الفني أمام تحدٍ إضافي للحفاظ على الفاعلية الهجومية للفريق حتى موعد عودته المنتظرة.

سيمينيو إصابة سيمينيو مانشستر سيتي السيتي ماريسكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

الاجهاض

كيف تحافظي على جنينك بعد التعرض للإجهاض؟.. نصائح مهمة خلال الحمل

فيروس شاموندا

بعد تسجيل أول إصابة بشرية في فرنسا.. ما هو فيروس شاموندا وكيف ينتقل؟

التهاب الكبد الوبائي ب

دواء جديد لعلاج التهاب الكبد الوبائي «ب» يساعد على الشفاء.. تفاصيل

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد