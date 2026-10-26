وزير الخارجية: الرئيس السيسي وجوتيريش بحثا القضية الفلسطينية وجهود خفض التصعيد في المنطقة

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، تناول عددًا من الملفات الإقليمية والدولية المهمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة، إلى جانب قضية التمويل الميسر وأهميتها بالنسبة للدول النامية.

القضية الفلسطينية وجهود خفض التصعيد في صدارة المباحثات

وقال وزير الخارجية إن المباحثات بين الرئيس السيسي والسكرتير العام للأمم المتحدة تناولت تطورات القضية الفلسطينية، والجهود الرامية إلى احتواء التوترات الإقليمية ومنع اتساع نطاق الصراعات، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي القضية الفلسطينية في مقدمة الملفات التي تحظى باهتمام مصر والأمم المتحدة، في ظل الحاجة إلى مواصلة التحركات السياسية والإنسانية، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، إلى جانب العمل على تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.

التمويل الميسر أداة مهمة لدعم الدول النامية

وأضاف عبد العاطي أن اللقاء تناول قضية التمويل الميسر، والدور المهم الذي يمكن أن يؤديه في مساعدة الدول النامية على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ خطط التنمية.

وتكتسب قضية التمويل الميسر أهمية متزايدة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول النامية، وارتفاع احتياجاتها التمويلية، بما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتوفير آليات تمويل تساعد هذه الدول على تحقيق التنمية المستدامة دون تحميل اقتصاداتها أعباء إضافية تفوق قدراتها.