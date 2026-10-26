أكثر من 3600 طن من المساعدات الغذائية والطبية تتجه من مصر إلى غزة

أفاد مصطفى عبد الفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية" من العريش، بانطلاق قوافل مساعدات إنسانية من الأراضي المصرية باتجاه معبر كرم أبو سالم، محملة بأكثر من 3600 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية والطبية، تمهيدًا لإدخالها إلى سكان قطاع غزة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأوضح عبد الفتاح أن الشحنات تتضمن نحو 1500 طن من السلال الغذائية والدقيق، لتلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع النقص الحاد في الدقيق، مشيرًا إلى استمرار جهود المؤسسات المصرية في تجهيز المساعدات وإرسال الشاحنات يوميًا.

وأضاف أن الإجراءات الإسرائيلية تعرقل دخول المساعدات وتحد من حجم الشحنات الواصلة إلى القطاع، لافتًا إلى توقف حركة عبور المسافرين والمصابين في ذلك اليوم، بعدما استقبلت المستشفيات المصرية أكثر من 80 مصابًا فلسطينيًا في اليوم السابق، بالتزامن مع عودة أكثر من 80 مسافرًا فلسطينيًا إلى القطاع.