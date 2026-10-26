إعلان مواعيد الجولة الـ13 بالدوري السعودي.. مواجهات قوية للنصر والهلال والأهلي

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مواعيد مباريات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة، التي تُقام على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر المقبل، بمشاركة عدد من الأندية الكبرى التي تسعى لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب.

وأكدت الرابطة، في بيان عبر موقعها الرسمي، أن تحديد مواعيد المباريات والملاعب المستضيفة جاء وفقًا للمعايير التنظيمية والتشغيلية المعتمدة، مع مراعاة المتطلبات المرتبطة بتنظيم منافسات البطولة.

وأوضحت الرابطة أن مواعيد مباريات الجولات المتبقية سيتم الإعلان عنها تباعًا، عقب استكمال الترتيبات التنظيمية والتشغيلية اللازمة، وذلك من خلال قنواتها الرسمية.

مواعيد مباريات الخميس 5 نوفمبر في الدوري السعودي

تنطلق منافسات الجولة الثالثة عشرة بثلاث مواجهات، حيث يلتقي الخلود مع الخليج في تمام الساعة 4:25 عصرًا، على ملعب نادي الحزم.

وفي المباراة الثانية، يستضيف أبها فريق الشباب في الساعة 6:10 مساءً، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

وتُختتم مواجهات اليوم الأول بلقاء القادسية والفيحاء، في تمام الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

مواعيد مباريات الجمعة 6 نوفمبر

تتواصل منافسات الجولة يوم الجمعة بثلاث مباريات، إذ يستضيف الفتح نظيره الرياض في الساعة 5:30 مساءً، على ملعب ميدان تمويل الأولى بالأحساء.

وفي مواجهة أخرى، يحل النصر ضيفًا على الحزم في تمام الساعة 5:55 مساءً، على ملعب الأخير، في لقاء يسعى خلاله الفريقان إلى تحقيق نتيجة إيجابية.

وتختتم مباريات الجمعة بمواجهة اتحاد جدة أمام نيوم، المقرر إقامتها في الساعة 8:30 مساءً، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.

مواعيد مباريات السبت 7 نوفمبر

تُسدل الستارة على منافسات الجولة الثالثة عشرة يوم السبت، بإقامة ثلاث مواجهات، حيث يلتقي الفيصلي مع الدرعية في الساعة 4:20 عصرًا، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وفي المباراة الثانية، يستضيف الاتفاق فريق الهلال في الساعة 5:30 مساءً، على ملعب الاتفاق بمدينة الدمام.

وتُختتم منافسات الجولة بلقاء الأهلي أمام التعاون، في تمام الساعة 8:30 مساءً، على ملعب الإنماء.

وتترقب جماهير الكرة السعودية مواجهات الجولة الجديدة، في ظل أهمية النقاط الثلاث لجميع الفرق، سواء في سباق المنافسة على القمة أو تحسين مراكزها في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.