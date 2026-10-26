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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مغلطتش.. تفاصيل أزمة أحمد فتوح مع جماهير الزمالك وموقفه من التجديد

فتوح
فتوح
علا محمد

كشف الإعلامي سيف زاهر تفاصيل جديدة بشأن أزمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع بعض الجماهير خلال تواجده خارج مصر، موضحًا كواليس اتصال جمعه باللاعب قبل ظهوره عبر قناة «أون سبورت»، كما تحدث عن موقف فتوح من تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

وقال سيف زاهر، خلال تصريحاته عبر قناة «أون سبورت»، إنه تواصل مع أحمد فتوح قبل الظهور على الهواء، واستمع إلى رواية اللاعب بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل التي ذكرها فتوح جعلته يعيد النظر في عدد من الأمور التي كانت محل شك لديه.

وأوضح زاهر، نقلًا عن فتوح، أن الواقعة حدثت خلال يوم إجازة حصل عليه لاعبو الزمالك عقب المباراة الأخيرة للفريق خارج مصر، حيث توجه بعض اللاعبين إلى المراكز التجارية، بينما اختار آخرون الخروج إلى أماكن مختلفة، وكان فتوح برفقة اللاعب الزناري وآخرين لتناول العشاء في أحد الأماكن.

وأضاف أن فتوح فوجئ بدخول بعض الجماهير إلى المكان الذي كان يجلس فيه، وبدأ أحدهم في سؤاله عن سبب وجوده هناك، قبل أن يتطور الحديث إلى اعتراض على تواجده في المكان بدعوى أنه مخصص للسهر.

وتابع زاهر أن فتوح أكد له أنه تعامل مع الموقف في البداية بصورة طبيعية، ورد على الشخص الذي تحدث معه بأنه موجود في المكان مثلما هو موجود، لكنه أدرك بعد ذلك احتمالية حدوث سوء تفاهم، خاصة أن اللاعبين كانوا خارج مصر ولا يعرفون طبيعة المكان بشكل دقيق.

وأشار إلى أن فتوح أكد أنه قرر المغادرة برفقة المجموعة التي كانت معه، دون الدخول في أي احتكاك أو خلاف مع الجماهير.

أحمد فتوح يرفض العقوبة ويتمسك بروايته

وأوضح سيف زاهر أن الواقعة شهدت تطورات في اليوم التالي، بعدما أبلغ عبد الناصر محمد، مدير الكرة بالزمالك، اللاعب بتوقيع عقوبة عليه، إلا أن فتوح رفضها، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي خطأ يستوجب العقاب من وجهة نظره.

وأضاف أن اللاعب شرح روايته للواقعة، وتمسك بموقفه الرافض للعقوبة، مشيرًا إلى أنه اعتاد تقبل العقوبات في مواقف سابقة عندما يرى أنه أخطأ، لكنه يعتبر أن ما حدث هذه المرة كان نتيجة سوء تفاهم.

وكشف زاهر أن أحد مسؤولي إدارة الزمالك طلب من فتوح تقديم اعتذار للجماهير، إلا أن اللاعب رفض ذلك، بحسب رواية الإعلامي، موضحًا أنه لا يرغب في تقديم اعتذار قد يُفهم على أنه إقرار بارتكاب خطأ أو تجاوز في حق الجماهير.

ونقل زاهر عن فتوح تأكيده أنه لا يحمل أي خلاف أو غضب تجاه جماهير الزمالك، مشددًا على تمسكه بالنادي، واستعداده للاستمرار معه رغم تلقيه عروضًا مالية كبيرة في فترات سابقة.

وأشار الإعلامي إلى أن اللاعب يرى أن تقديم اعتذار في هذه الظروف قد يؤدي إلى تفسير الواقعة باعتبارها تجاوزًا منه، رغم تمسكه بأنه لم يخطئ في حق الجماهير، وأن ما حدث اقتصر على خلاف في الحديث وسوء تفاهم بشأن طبيعة المكان.

وشدد زاهر على أن التفاصيل التي عرضها تمثل رواية أحمد فتوح للواقعة، مؤكدًا أن هذه هي الصورة التي نقلها له اللاعب خلال الاتصال الذي جمعهما.

سيف زاهر يكشف موقف أحمد فتوح من تجديد عقده مع الزمالك

وفيما يتعلق بمستقبل أحمد فتوح مع الزمالك، كشف سيف زاهر أن اللاعب أكد له عدم وجود مفاوضات مباشرة معه حتى الآن بشأن تجديد عقده، رغم رغبته في الاستمرار داخل القلعة البيضاء.

وأضاف أن فتوح أبلغه بأنه سبق أن أبدى استعداده للتجديد خلال جلسة جمعته بحسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، مؤكدًا أنه كان متمسكًا بالبقاء مع الفريق.

وأوضح زاهر أنه كان شاهدًا على جانب من المفاوضات السابقة، مشيرًا إلى أن فتوح كان قريبًا من الانتقال إلى أحد أندية الدوري المصري، قبل أن يطلب حسين لبيب إنهاء المفاوضات، وهو ما حدث بالفعل، ليعقد اللاعب جلسة مع رئيس الزمالك ويوقع للنادي، رغم وجود عروض مالية أكبر.

وأكد الإعلامي أن المفاوضات الحالية لتجديد عقد فتوح يتولاها ممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، وليس مجلس إدارة النادي بصورة مباشرة، لافتًا إلى أنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بشأن الأرقام المالية التي وصلت إليها المفاوضات حتى الآن.

واختتم سيف زاهر تصريحاته بالكشف عن رغبة أحمد فتوح في مواصلة مشواره مع الزمالك، موضحًا أن اللاعب أكد له أنه لا يريد الانتقال إلى نادٍ آخر، وأنه يتمنى الاستمرار مع الفريق، مشيرًا إلى أنه لم يتعمد المساومة على التجديد في تعاملاته السابقة مع النادي.

الإعلامي سيف زاهر أحمد فتوح الزمالك ممدوح عباس الدوري المصري

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