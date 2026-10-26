بعد حفل زفافه.. مصطفى شوبير ينتظم في تدريبات الأهلي

انتظم مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق، صباح اليوم الإثنين، بعد أيام قليلة من احتفاله بحفل زفافه، الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم كرة القدم والشخصيات العامة.

وتواجد شوبير في مقر النادي الأهلي صباح اليوم، من أجل استئناف تدريباته بعد الحصول على إجازة قصيرة بمناسبة زفافه، ليبدأ استعداداته مع الفريق للمرحلة المقبلة من الموسم.

وكان حارس الأهلي قد غاب عن مواجهة فريقه أمام كيتارا الأوغندي، التي أقيمت مساء الأحد، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بسبب ارتباطه بحفل زفافه.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على كيتارا برباعية نظيفة، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والإياب بتفوق الفريق الأحمر بنتيجة 6-1.

وسجل أهداف الأهلي في مباراة الإياب كل من حسين الشحات، الذي أحرز هدفين، ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر، ليؤكد الفريق جاهزيته لمواصلة مشواره في البطولة القارية.

الأهلي ينتظر قرعة دور المجموعات بالكونفدرالية

ويستعد الأهلي لمعرفة منافسيه في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، من خلال القرعة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل، والتي ستحدد الفرق الثلاثة التي سترافقه في مجموعته.

وتحمل مشاركة الأهلي الحالية أهمية خاصة، بعدما سبق له التتويج بلقب البطولة عام 2013، بينما ودع المنافسات من الدور نصف النهائي في نسخة 2015.

كما سبق للفريق الأحمر المشاركة في البطولة عام 2008، لكنه خرج من دور الـ16 أمام سانتوس الأنجولي بركلات الترجيح.

وشهدت مواجهة كيتارا إنجازًا رقميًا للأهلي، بعدما وصل الفريق إلى 700 هدف في مختلف المسابقات الأفريقية، ليضيف رقمًا جديدًا إلى سجله القاري.