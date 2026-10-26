أحمد حسن يكشف موقف الزمالك النهائي من تجديد عقد فتوح

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف نادي الزمالك من تجديد عقد اللاعب أحمد فتوح، في ظل الأزمة الأخيرة التي مر بها اللاعب.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الزمالك لازال منفتح على تجديد عقد فتوح رغم أزمته الأخيرة والرغبة في بقائه مع الفريق”.

يناير.. نقطة التحول في مستقبل أحمد فتوح

كشف مصدر مقرب من أحمد فتوح أن اللاعب بدأ يعيد حساباته بشأن مستقبله مع الزمالك في ظل الأجواء المحيطة به خلال الفترة الأخيرة وما شهدته علاقته بجزء من جماهير الفريق من توتر وانتقادات متكررة.

وبحسب المصدر أصبح الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خيارًا مطروحًا بصورة جدية مع اتجاه اللاعب لدراسة عروض أو فرص محتملة في أحد الدوريات العربية بدلًا من الانتظار حتى نهاية الموسم الحالي الذي ينتهي معه عقده مع النادي الأبيض.