سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 بالبنوك

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية وشركات الصرافة، وسجل سعر الدولار في بنك مصر 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر العملة الأمريكية في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار الدولار من بنك إلى آخر وفقًا للأسعار المعلنة لدى كل مؤسسة مصرفية، وهو ما يجعل متابعة سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية من الموضوعات التي تحظى باهتمام المتعاملين في سوق الصرف، سواء الراغبين في شراء العملة الأمريكية أو بيعها، إلى جانب الباحثين عن أحدث أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

واقرأ أيضًا:

كم سجل سعر الدولار اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026 في البنوك المصرية؟

أظهرت الأسعار الواردة لعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية تقاربًا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إذ سجلت مجموعة من البنوك سعرًا موحدًا بلغ 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، بينما ارتفع السعر المعلن في بنوك أخرى إلى 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

وتشمل قائمة البنوك التي سجلت سعر 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع كلًا من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك التنمية الصناعية، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي CIB، وبنك فيصل الإسلامي، وبنك الكويت الوطني، وبنك نكست.

في المقابل، بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، وفقًا للأسعار الواردة في البيانات الخاصة بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026.

ما سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

كم سجل الدولار في بنك مصر اليوم الاثنين؟

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك مصر إلى 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

ما سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك التنمية الصناعية نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

كم بلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

ما سعر الدولار في المصرف المتحد اليوم؟

وصل سعر الدولار الأمريكي في المصرف المتحد إلى 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال تعاملات اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

كم سجل الدولار في بنك الإسكندرية اليوم؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الإسكندرية نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

ما سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

كم بلغ سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

ما سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم؟

بلغ سعر الدولار الأمريكي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

كم سجل الدولار في بنك الكويت الوطني؟

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك الكويت الوطني إلى 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

ما سعر الدولار في بنك نكست اليوم الإثنين؟

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك نكست نحو 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع، خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026.

لماذا تتغير قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري؟

تتأثر قيمة الدولار الأمريكي بمجموعة من العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي تتحكم في قوته أمام العملات الأخرى، ومن أبرزها قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم العالمية، وقوة الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة.

وتؤثر قرارات السياسة النقدية الأمريكية في حركة الدولار، إذ ترتبط جاذبية العملة الأمريكية وتوجهات التعامل عليها بالتغيرات التي تطرأ على أسعار الفائدة وتوقعات الأسواق بشأن الاقتصاد الأمريكي، كما تدخل معدلات التضخم ضمن العوامل المؤثرة في القرارات النقدية واتجاهات الأسواق.

كذلك يلعب الميزان التجاري وحجم الطلب على العملة دورًا جوهريًا في تحديد قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، إلى جانب الأحداث السياسية المفاجئة التي قد تؤثر في حركة الأسواق وتوجهات المتعاملين.

وتتداخل هذه العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في تحديد تحركات العملة الأمريكية، وهو ما يجعل متابعة أسعار الدولار في البنوك المصرية مهمة للراغبين في التعرف على الأسعار المعلنة للشراء والبيع.

ما الفرق بين سعر شراء الدولار وسعر بيعه في البنوك؟

يشير سعر شراء الدولار إلى السعر الذي يشتري به البنك العملة الأمريكية من العملاء، بينما يشير سعر البيع إلى السعر الذي يبيع به البنك الدولار للعملاء.

وبحسب الأسعار الواردة اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، بلغ سعر الدولار 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع في عدد من البنوك، بينما سجل 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتساعد معرفة السعرين على تحديد قيمة التعامل وفقًا لاتجاه العملية، سواء كانت شراءً للدولار من البنك أو بيعًا للعملة الأمريكية إليه.

تُظهر الأسعار الواردة في التقرير أن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري سجل 56.22 جنيه للشراء و56.32 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك التنمية الصناعية والمصرف المتحد وبنك الإسكندرية والبنك التجاري الدولي CIB وبنك فيصل الإسلامي وبنك الكويت الوطني وبنك نكست.

وفي المقابل، بلغ سعر الدولار 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع في بنك قناة السويس ومصرف أبو ظبي الإسلامي.

وتعكس هذه الأرقام الأسعار الواردة للتعاملات المسائية اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، مع أهمية الرجوع إلى السعر المعلن لدى البنك المعني وقت إجراء المعاملة.