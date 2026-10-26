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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

على هامش IWWI 2026.. توقيع مذكرة تفاهم للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير مياه الشرب وشحن العدادات مسبقة الدفع

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
آية الجارحي

شهد المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرافق، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل» للخدمات الإلكترونية، للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير مياه الشرب وشحن العدادات مسبقة الدفع.

وذلك على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، المنعقد خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر 2026، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة نصر.

جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والخبراء والمتخصصين فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

توقيع مذكرة التفاهم 

ووقّع مذكرة التفاهم المهندس مصطفى أحمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء حازم محمد علي سعفان، رئيس مجلس إدارة شركة دلتا مصر للمدفوعات «سهل» للخدمات الإلكترونية.

وأوضح المهندس عمران، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نحو التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتيسير حصول العملاء على الخدمات، وتوفير قنوات متعددة وآمنة لسداد مستحقات استهلاك مياه الشرب وشحن العدادات مسبقة الدفع.

زيادة إتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني 

وتستهدف مذكرة التفاهم زيادة إتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع لعملاء الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التطبيقات والقنوات الإلكترونية التابعة لشركة «سهل»، إلى جانب إتاحة السداد باستخدام البطاقات البنكية عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية المملوكة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وياتي ذلك في ضوء مستهدفات وزارة الاسكان والشركة القابضة بتوفير وسائل دفع إضافية للسداد باستخدام البطاقات البنكية والتطبيقات الذكية، وبما يساهم نحو تقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، وتيسير إجراءات سداد الفواتير وشحن العدادات مسبقة الدفع، وبما يدعم إحكام الرقابة المالية، وتحسين كفاءة إدارة المتحصلات، وتعزيز الشفافية في عمليات التحصيل.

كما تتضمن المذكرة التنسيق بين الطرفين للتعريف بخدمات السداد الإلكتروني المتاحة للمواطنين من خلال القنوات المختلفة والمواقع والتطبيقات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف المحمولة، بما يسهم في زيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية لعملاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتطوير منظومة خدمة العملاء، والتوسع في التحول الرقمي وميكنة الخدمات، وتحسين كفاءة التحصيل، وتوفير حلول إلكترونية أكثر سهولة ومرونة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للخدمات الحكومية والمالية الرقمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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