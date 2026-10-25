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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ خط انحدار الصرف من القاهرة الجديدة للجبل الأصفر

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع خط انحدار الصرف الصحي لتوصيل مياه الصرف الصحي لجزء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية بطريق القاهرة/السويس، حتى محطة المعالجة بالجبل الأصفر، والذي ينفذ تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

مدينة القاهرة الجديدة

 

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروع يستهدف نقل تصرفات مياه الصرف الصحي من أجزاء من مدينة القاهرة الجديدة والتوسعات العمرانية الواقعة بطريق السويس، وصولًا إلى محطة معالجة الجبل الأصفر، بما يدعم منظومة الصرف الصحي بالمناطق المستفيدة، ويسهم في مواكبة خطط التنمية العمرانية والتوسع في إقامة المشروعات السكنية والخدمية.

وأوضح اللواء مهندس أشرف بركات، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه جارٍ الانتهاء من التشطيبات في العدَّاية الأخيرة على طريق السويس القديم تمهيداً للتسليم والتشغيل الكلي للمشروع.

 خط صرف صحي

وأضاف أن المشروع يتضمن تنفيذ خط صرف صحي بالانحدار باستخدام مواسير خرسانية سابقة الصب بأقطار تتراوح بين 2000 و3400 مم، وبإجمالي أطوال تبلغ 40 كم، تشمل تنفيذ 43 عدَّاية بالدفع النفقي بإجمالي أطوال 12 كم، إلى جانب أعمال الحفر المكشوف بطول 28 كم، فضلًا عن إنشاء 217 مطبقًا وبيارة، منها 55 بيارة للدفع والاستقبال الخاصة بأعمال الدفع النفقي، و162 مطبقًا لأعمال الحفر المكشوف.

مياه الشرب والصرف الصحي

 

وأشار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي إلى أن متوسط التصرفات المتوقعة للمشروع يبلغ نحو 550 ألف متر مكعب يوميًا، موزعة بواقع 384.3 ألف متر مكعب يوميًا لمناطق القاهرة الجديدة، و60 ألف متر مكعب يوميًا لمناطق شرق القاهرة الكبرى، و105.7 ألف متر مكعب يوميًا لمناطق التوسعات الواقعة غرب الطريق الدائري.

وشملت الأعمال بالمشروع أعمال الربط على غرفة المصب، وتركيب المواسير بأقطار تصل إلى 3400 مم داخل محطة معالجة الجبل الأصفر، باستخدام الستائر المعدنية ومنظومة التجفيف، إلى جانب أعمال الحفر والتركيب بطريق بلبيس، وتنفيذ أعمال الدفع النفقي بطريق السويس القديم والطريق الدائري وداخل محطة معالجة الجبل الأصفر، فضلًا عن أعمال التشطيبات وإعادة الشيء لأصله بالمناطق التي شهدت تنفيذ الأعمال.

الإسكان المجتمعات العمرانية الصرف الصحي مياه الشرب الجبل الأصفر طريق القاهرةالسويس

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