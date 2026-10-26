بني سويف.. دراسة ملفات تقنين أراضي الدولة تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للبت

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الاجتماع الدوري لمناقشة ودراسة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، وعرض الملفات المستوفاة على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، وعمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة، وبعض التنفيذيين بالإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من ملفات تقنين أراضي الدولة، ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا للبت في الملفات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والحفاظ على حقوق الدولة