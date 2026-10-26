قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في الرياض والمنطقة الجنوبية
البرلمان العربي يثمن تفويض الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم لدعم السعودية
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التصعيد الإقليمي ويدعمان ترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
محمود شوقي يكشف تفاصيل تأهل السكة الحديد لمواجهة الأهلي في كأس مصر
"هنشكل لجنة"..أول رد رسمي على شكاوى تأخر صرف بعض المخصصات المالية للمعلمين
جوتيريش من جامعة القاهرة: مصر أم الدنيا وحضارتها امتد تأثيرها إلى العالم
أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها
وزير التعليم: سنركز على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية..بعد عام 2029
برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي.. وأمن الخليج من أمننا القومي
ستكون هناك مشكلة إذا ضاعت.. جمال عبد الحميد: الأهلي مطالب بالتتويج بالكونفدرالية
تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026.. زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه و5 آلاف زيادة للمساعد و6 آلاف للكبير
فيديو قديم.. القبض على المتهم بتفريغ حمولة مياة صرف صحي في قطعة أرض بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بني سويف.. دراسة ملفات تقنين أراضي الدولة تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للبت

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، الاجتماع الدوري لمناقشة ودراسة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، وعرض الملفات المستوفاة على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.

جاء ذلك بحضور المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، وعمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة، وبعض التنفيذيين بالإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من ملفات تقنين أراضي الدولة، ودراسة الطلبات المقدمة واستيفاء الإجراءات والمستندات المطلوبة، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ تمهيدًا للبت في الملفات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز والحفاظ على حقوق الدولة

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

ترشيحاتنا

ميس حمدان

ميس حمدان: مهرجان الجونة مش مجرد سجادة حمراء وبستمتع بوجودي فيه

إلهام شاهين ونجوم الفن

إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد عمرو الجنايني بحضور شيرين رضا وليلى علوي

كلوديا حنا

كلوديا حنا: سعيدة في لجنة مشاهدة عروض مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بالصور

السيارات الصينية تتفوق على اليابانية في أوروبا لأول مرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد