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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة بني سويف تكثف جهودها الميدانية والرقابية والإرشادية خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف

نفذت مديرية الزراعة ببني سويف عددًا من الجهود والأنشطة الميدانية والرقابية والإرشادية خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري، شملت متابعة الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيواني، والرقابة على مستلزمات الإنتاج، والاستعداد للموسم الزراعي الشتوي، ودعم المزارعين فنيًا، ومتابعة مجمعات الخدمات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلًا عن التعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية

حيث قام المهندس محمد أمين وكيل الوزارة بجولة ميدانية تفقدية لمجمعات الخدمات الزراعية التابعة للمبادرة بمركز ناصر، كما جرت متابعة ميدانية لمجمع الخدمات الزراعية بقرية طنسا بمركز ببا، للوقوف على انتظام العمل ومستوى تقديم الخدمات للمزارعين. وشملت الجولات أيضًا المرور على الحقول الزراعية لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية، والاستماع إلى المزارعين والتعرف على أبرز التحديات التي تواجههم، والعمل على تقديم الدعم الفني اللازم لضمان نجاح الموسم الزراعي.

وفي ملف الرقابة على الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني والداجني، أجرت المديرية عدة معاينات لمحال الأعلاف، ومعاينتين لمزارع الدواجن، ومعاينة لمزرعة ماشية، ومعاينة لمركز تجميع ألبان، وأخرى لاستلام مركز تجميع ألبان. كما شملت الجهود المرور على محال الأعلاف ومجارش الحبوب لمتابعة التراخيص، وتنفيذ حملات مرورية مفاجئة على مصانع الأعلاف بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي، ومتابعة تشغيل وحدات إنتاج البروتين ببني سويف.

كما تابعت استعدادات الإدارات والجمعيات الزراعية للموسم الشتوي، ومدى توافر مستلزمات الإنتاج، ورصد المعوقات التي قد تؤثر في تقديم الخدمات للمزارعين، فضلًا عن متابعة إجراءات التفتيش على تداول المبيدات وتوثيق المخالفات والإجراءات التصحيحية وتابعت المديرية الأعمال بمركز سمسطا، في جمعية الشنطور وعزبة الشنطور وقرية دشاشة، إلى جانب تكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية وانتظام صرف الأسمدة، ومطابقة الكميات المصروفة للمقررات المستحقة، والتحقق من وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين

وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، بلغ إجمالي الاستمارات المسجلة بمحافظة بني سويف 285 ألفًا و382 استمارة، فيما وصل عدد الاستمارات المعتمدة إلى 285 ألفًا و342 استمارة.

وفي مجال حماية الأراضي الزراعية والتصدي للتعديات، رصدت المديرية خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الجاري عدد 26 حالة تعدٍ زراعي، وتمت ازالتها بالكامل بإجمالي مساحة بلغت 12 قيراطًا و17 سهمًا

وفي ملف الإرشاد الزراعي، نظمت المديرية ندوة إرشادية بقرية قاي بمركز إهناسيا للنهوض بمحصول الفاصوليا وتحسين النمو الخضري والتزهير، وأخرى بمركز سمسطا للنهوض بمحصول بنجر السكر وتعظيم الإنتاجية كما نُفذت ندوات إرشادية بقرية أقفهص بمركز الفشن بشأن محصول القمح، بالتنسيق مع مؤسسة رؤية حياة، إلى جانب تنظيم تدريب للسيدات الريفيات بقرية قمبش على الاستخدام الآمن للمبيدات، وتنفيذ الدورة التدريبية لمطبقي المبيدات بمديرية الزراعة

كما واصلت المديرية المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل والتحقق من التراخيص وإجراءات الإحلال والتجديد. وشملت المتابعة المرور على زراعات الموز بمركز ببا، ناحية جزيرة ببا، بمرافقة اللجنة العلمية لمكافحة مرضي التورد والتبرقش، لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية

وفي سياق التعامل مع شكاوى المواطنين تابعت المديرية الشكوى المقدمة من أحد المواطنين بقرية بني عدي بمركز ناصر، بشأن أعمال تبطين المساقي، حيث تم التنسيق مع إدارة تحسين الأراضي، التي أفادت بإزالة أسباب الشكوى كما جرى التعامل مع شكوى أحد المزارعين بقرية بني عفان بمركز بني سويف، من خلال التواصل مع الإدارة الزراعية المختصة، التي كلفت الجمعية الزراعية بإجراء المعاينة، وتبين أن المسقى مفتوحة. واستكملت المديرية كذلك إعداد بيانات تقدير المحاصيل الصيفية للأراضي الجديدة لعام 2026

زراعة بني سويف بني سويف الفشن

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